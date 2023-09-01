Нужно навести порядок. 180 тысяч ВПЛ получают помощь по ошибке, – Верещук

По состоянию на конец августа 2023 года в Украине 2,6 млн человек получают финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц. В то же время, почти 180 тысяч из них деньги получают ошибочно.

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Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "Единые новости".

"На сегодняшний день 2 млн 600 тыс человек ежемесячно получают помощь. В прошлом году это было 53 млрд грн, в этом году ... расходы составят 72 млрд грн", — сказала министр.

Поэтому она отметила, что нужно "навести порядок и упорядочить" систему таких выплат.

Почти 10 тыс человек числятся в реестрах ЗАГСа как умершие, но им и дальше выплачивают пособие. Еще зафиксировали 60 тыс случаев, когда двое членов семьи подали заявления на выплаты для одних и тех же детей.

Напомним, что с 1 августа выплаты отменили для ВПЛ, которые вернулись к оставленному месту жительства , а также для тех, кто находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин.

Переселенцы, которые отбывают наказание в местах лишения свободы или были осуждены за коллаборационизм , также потеряют выплаты.

С 1 сентября еще ряд категорий ВПЛ потерял право на выплаты. Однако и раньше осуществляли проверки ВПЛ, но только при наличии подозрения в неправомерном получении помощи.

Источник фото: ua.depositphotos.com