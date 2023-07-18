"Ощадбанк" заявил, что не будет возвращать физическую идентификацию для переселенцев: повлияли правозащитники

"Ощадбанк" отказался от возвращения физической идентификации социальных выплат для внутренне перемещенных лиц с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что возвращение физической идентификации для переселенцев и начало рассылки соответствующих сообщений раскритиковали правозащитники: они назвали этот шаг дискриминационным и сложным в исполнении. В частности, речь шла о несправедливости назначения меньших сроков идентификации для пенсионеров без электронного удостоверения, ведь его выдача прекратилась с началом полномасштабной войны.

Кроме того, правозащитники обратили внимание на вопросы доступности и безопасности прохождения идентификации гражданами, которые находятся за рубежом, на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. Соответственно некоторые переселенцы не могут вовремя пройти идентификацию и рискуют потерять выплаты, которые часто являются единственным источником дохода.

Физическая идентификация: что планировал "Ощадбанк"

6 июля пресс-служба "Ощадбанка" сообщила, что в связи с окончанием карантина будет возобновлено проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа ВПЛ.

Предполагалось, что этот процесс запустят с 1 сентября и он будет иметь три этапа:

Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в отделение "Ощадбанка". Предъявление работнику банка основной платежной карты или основного электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Проведение операции получения наличных или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установки/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПУ.

При этом для пенсионеров-собственников ЭПУ такая проверка должна проходить каждые шесть месяцев, а для тех, у кого нет такого удостоверения, – каждые три месяца.

Без прохождения физической идентификации "Ощадбанк" угрожал останавливать расходные операции по карточному счету.

Однако позже в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что для получателей пенсий срок для идентификации продлят до конца января 2024 года. А для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не будут применять (поскольку срок выплат ограничен шестью месяцами).