"Укрзализныця" будет выключать подсветку фасадов на крупнейших вокзалах страны

В целях бережливого использования электроэнергии АО "Укрзализныця" объявило о том, что будет выключать подсветку на крупнейших железнодорожных вокзалах страны.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Укрзализныця" экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной. В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова", - говорится в сообщении УЗ.

Также в компании призвали всех приобщаться к экономному энергопотреблению.

"Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии!", - заявили в "Укрзализныце".

В УЗ отметили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания.

В Украине ограничивают потребление электроэнергии для бизнеса

В 2024 году масштаб российских атак уже превзошел масштаб в сезоне 2022-2023 годов, отмечал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Масштаб повреждений, если говорить о генерации, об электростанциях, даже превзошел масштаб прошлогодних поражений", - подчеркнул он.

Поэтому в системе образовался дефицит генерации в утренние и вечерние часы, и "Укрэнерго" вынуждено применять графики ограничений для промышленности и бизнеса.

По словам Кудрицкого, сейчас Украина сильно зависит от импорта и аварийной помощи из других стран. Так как ночью импорта почти нет, поэтому возникает дефицит и в ночные часы.

"Очень много вопросов возникает, почему не ограничивают население, а ограничивают только бизнес. Есть определенный порядок применения ограничений, и он определяет и очередность и формат таких ограничений", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

По его словам, сейчас дефицит возникает в определенные часы, поэтому отключается именно для промышленности и бизнеса.

Поэтому "Укрэнерго" вынуждено применять графики ограничения поставок электроэнергии для промышленности и бизнеса. Промышленные потребители, за счет импортируемой электроэнергии покрывающие минимум 30% своего потребления, не подпадают под графики ограничений мощности.

Отметим, что из-за сложной ситуации в энергетической системе столица вынуждена ввести временные ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленного сектора, поэтому в Киеве будут действовать графики ограничений для предприятий и организаций.

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики работают над ликвидацией последствий. Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

В ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате есть серьезные повреждения оборудования.

Фото: ua.depositphotos.com