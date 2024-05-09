"Нафтогаз" готов предоставить инфраструктуру для установки газовых генерирующих установок для производства электроэнергии

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев предлагает использовать имеющуюся инфраструктуру своих предприятий, в частности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), для оперативного подключения газовых установок производства электроэнергии.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания может обеспечить достаточный объем природного газа для новых установок.

"Нафтогаз", со своей стороны, готов предоставить ту инфраструктуру, которая у нас уже есть, прежде всего ТЭЦ, для того чтобы установить, подключить эти установки. Конечно, более комфортно и быстро установить их на имеющихся мощностях. И мы готовы снабдить их природным газом, если это произойдет", - сказал Чернышев.

Он также подчеркнул, что современные газовые установки значительно энергоэффективнее по сравнению с устаревшими объектами теплоэнергетики, и что компания обеспечит дополнительный объем газа, если это будет необходимо.

Планы "Нафтогаза" также предусматривают установку новых газовых установок.

Он также отметил, что, насколько ему известно, правительство сейчас активно занимается переговорами и поисками по поставкам таких установок и по этому вопросу уже "есть определенная конкретика".

Кроме того, как Чернышов отметил, что хотя электроэнергетика не является приоритетом "Нафтогаза", определенные планы по установке им этих газовых установок также есть, но этот процесс требует времени для проектирования, производства, поставки и установки оборудования. Чернышев отметил, что в этом контексте особое внимание уделяется "Укрнафте".

Как будет происходить генерация электроэнергии

Если НАК "Нафтогаз Украины" предоставит свою инфраструктуру, в частности теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), для установки газовых генерирующих установок, то процесс производства электроэнергии будет проходить следующим образом:

На площадке ТЭЦ устанавливаются новые газовые турбины или газопоршневые установки для генерации электроэнергии. Природный газ подается из имеющейся газотранспортной системы "Нафтогаза" непосредственно на новые генерирующие установки. В камере сгорания газовой турбины или цилиндрах газопоршневого двигателя происходит сжигание природного газа. Горячие газы, образующиеся при сгорании газа, вращают лопатки турбины или приводят в движение поршни двигателя. Вращательное движение турбины или коленчатого вала двигателя передается на соединенный генератор, производящий электрическую энергию. Выработанная электрическая энергия может непосредственно подаваться в энергосистему через имеющиеся на ТЭЦ подстанции и линии электропередач.

Использование существующей инфраструктуры ТЭЦ позволяет значительно сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых электростанций, поскольку не нужно строить дополнительные подъездные пути, газопроводы, подстанции. Единственное, что необходимо – это смонтировать самые генерирующие установки.

Такой метод является более экологически чистым, поскольку при сжигании газа в воздух выбрасывается меньше углекислого газа, но стоимость производства электроэнергии значительно возрастает из-за того, что газ дороже угля.

Армия РФ снова атаковала энергетические объекты

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передаче электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

Позже стало известно, что 8 мая, во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. В результате российской атаки две ГЭС вывели из эксплуатации. По информации от "Укргидроэнерго", на сегодняшний день вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.