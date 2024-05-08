Правительство создало штаб, который будет заниматься подготовкой к отопительному сезону

8 мая во время заседания правительства было принято решение создать штаб подготовки к следующему отопительному сезону. Эта инициатива направлена на координацию усилий по преодолению последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главной задачей штаба будет обеспечение света и тепла в домах украинцев, а также бесперебойного электроснабжения предприятий в течение осенне-зимнего периода.

"В его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин. Штаб будет координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам", - написал Шмыгаль.

В правительстве также отметили необходимость более активного привлечения помощи от международных партнеров и решения долгового кризиса в энергетическом секторе. Планируется модернизировать и адаптировать топливно-энергетический комплекс к новым вызовам, связанным с российской агрессией.

"Сделаем все, чтобы следующей осенью и зимой в домах всех украинцев было светло и тепло, а предприятия имели доступ к электроснабжению", - подчеркнул он.

Кроме создания штаба Кабмин принял ряд решений в энергетической сфере. В частности, были увеличены в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковской области, оставшихся без света из-за российских обстрелов.

Армия РФ снова атаковала энергетические объекты

Напомним, в ночь на 8 мая Россия атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 регионах Украины. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

Враг атаковал объекты в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

В то же время в ДТЭК заявили, что враг ночью атаковал три теплоэлектростанции компании. В результате этого серьезные повреждения оборудования.

Известно, что за ночь россияне применили 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

Из-за обстрелов отопительный сезон завершили досрочно

Для уменьшения нагрузки на энергосистему городские власти Харькова решили досрочно завершить отопительный сезон.

"В прошлую пятницу (22 марта россияне запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова-ред) враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался наш город. Все эти дни коммунальные службы совместно с энергетиками продолжают устранять последствия той атаки, чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в жилых домах", - сообщал тогда городской голова Игорь Терехов.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, досрочно выключили отопление и в Киеве. По состоянию на 1 апреля теплоснабжение прекращено в 97% жилых домов.

Несмотря на столь сложную ситуацию, следует добавить, что впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.