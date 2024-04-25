Как реанимировать украинскую энергосистему: десять ключевых принципов

Разрушительные российские атаки по украинской энергосистеме, начавшиеся в 2022 году, приобрели новое измерение в 2024-м. Если раньше россияне в большинстве своем пытались разрушить трансформаторные высоковольтные подстанции, чтобы разорвать связь электростанции с объединенной энергосистемой, то за последние недели под ударом оказались уже объекты генерации – в основном тепловые и гидроэлектростанции.

Новая цель россиян – полностью отключить наши ключевые маневровые мощности, которые способны быстро увеличивать производство электроэнергии в утренние и вечерние пики, когда потребление больше. В течение месяца россияне совершили несколько массированных ударов по объектам энергетики в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях, атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

В результате атак, уничтожена вся генерация "Центрэнерго", полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской области и обеспечивала светом почти 3 миллиона человек. В целом оккупанты разрушили почти 80% украинских ТЭС и около половины всех гидроэлектростанций. Кроме того, враг нанес удар по инфраструктуре подземных хранилищ газа.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры Украина может вернуться к почасовым графикам отключения света. Такая вероятность, по словам исполнительного директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука, будет существовать при значительном повышении потребления электроэнергии во время жары, это происходит обычно в июле и августе; если не будет объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы; если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии, а также если не будет восстановлена тепловая генерация.

Фактически повреждение ТЭС, ТЭЦ и ГЭС привело к такому уровню дефицита электроэнергии, который невозможно компенсировать собственными ресурсами, даже учитывая, что сейчас потребление находится на минимальном уровне.

Поэтому в апреле в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Но впереди нас ждет еще более сложный май. Плановые ремонтные кампании на электростанциях приведут к еще большим ограничениям. Поэтому, вероятно, придется ввести ограничения на потребление электроэнергии для населения. Таким образом, существует реальная вероятность, что уже в конце мая страна вернется к веерным отключениям.

Но разрушение тепловых станций может иметь серьезные последствия не только для энергобаланса, но и для отопительного сезона в городах, где отопительные системы зависят от централизованного снабжения тепла. Если тепловая станция серьезно повреждена, есть риск, что обслуживаемые ею дома останутся зимой без отопления. Проблема в том, что ремонт ТЭС не просто сложный, а прежде всего дорогое удовольствие, особенно в условиях военных действий. Поэтому уже сейчас очевидно, что следующий отопительный сезон будет намного тяжелее двух предыдущих.

А поскольку ничего не указывает на то, что атаки на украинскую энергосистему прекратятся, мы должны взять на вооружение принципы, при которых возможно эффективное восстановление энергосистемы. Прежде всего это:

гарантии бесперебойного снабжения компонентов ПВО, учитывая постоянную опасность ракетных атак. По новой тактике россиян, когда по одному объекту летит сразу по 8-10 ракет, требовалось большое количество ракет ПВО и мощные защитные укрепления. Без этого восстановление разрушенных объектов генерации – сизифовый труд;

быстрое обновление и поиск резервного оборудования. Для тепловой генерации – это запчасти ТЭС стран бывшего соцлагеря. Литва, кстати, уже объявила о готовности передать Украине оборудование из Вильнюсской ТЭЦ, которая не работает с 2016 года, а также часть оборудования из Игналинской АЭС;

немедленное развитие новой архитектуры энергосистемы – защищенной и децентрализованной. Энергетическая система Украины должна быть спроектирована таким образом, чтобы выдерживать ракетные атаки и быстро восстанавливаться после них. Следует сконцентрироваться на развертывании сети малых и средних когенерационных установок, создании мобильной генерации с применением газотурбинных и газопоршневых установок;

увеличение пропускных способностей для импорта/экспорта электроэнергии;

создание благоприятной среды для привлечения инвестиций, в частности в сферу альтернативных источников энергии и систем накопления;

отмена прайс-кепов и ограничений по экспорту, в частности, угля и газа;

у энергетических компаний должен быть доступ к дешевым льготным кредитам как в Украине, так и за ее пределами, чтобы быстро производить ремонтные работы. К сожалению, обещанная программа 5, 7, 9 так и не заработала. Это следует исправить как можно скорее.

ликвидация астрономических долгов на энергетических рынках;

гарантии независимого судопроизводства, прозрачных правил на энергорынке; наличие кратко- и долгосрочной энергетической стратегии. Государство должно иметь минимальное отношение к ценообразованию.

критерии безопасности: международный механизм страхования военных рисков. Инвестиции должны быть защищены на уровне законодательства и судопроизводства. На уровне местного самоуправления необходимы максимально благоприятные и комфортные условия для потенциальных инвесторов: землеотвод, водопользование, доступ к любой информации.

Подчеркиваю – без донорской помощи, без участия инвестиционных фондов нам не справиться. Даже сегодня – в разгар войны – должны заложить основы основы для качественного восстановления энергетики, гарантирования ее прочности и достаточной мощности для покрытия потребностей будущего возрождения промышленности. Сделать его безопасной в случае новых ракетных атак.

Для восстановления энергосистемы Украина уже сейчас должна подготовить две стратегии: краткосрочную (оперативное восстановление критической инфраструктуры, подготовку к зиме) и долгосрочную (перестройку энергетической сети с учетом децентрализации, зеленого курса и потенциальных военных угроз).

Очень надеюсь, что с помощью партнеров Украине удастся позаботиться о закупке и доставке резервного оборудования, достойно подготовиться к новому отопительному сезону.

Очевидно, что восстановление энергетической инфраструктуры потребует колоссальных инвестиций. Но сегодня это не только вопрос первоочередной необходимости обеспечения базовых потребностей населения и функционирования экономики, но и возможность для эффективной модернизации, полноценной интеграции с европейской энергосистемой и соответственно устойчивого развития.