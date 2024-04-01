В Киеве практически завершили отопительный сезон

Процедура отключения отопления в Киеве близится к завершению. В настоящее время теплоснабжение прекращено в 97% жилых домов, обслуживаемых районными управляющими компаниями.

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Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго.

Согласно отдельным индивидуальным обращениям, отопление уже не работает более чем в 99% домов, принадлежащих ОСМД и ЖСК, и примерно в 80% служебных жилых объектов.

В настоящее время продолжается отключение теплоснабжения в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и других учреждениях.

"Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений", - пояснил Петр Пантелеев.

Мэр Киева отметил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, город прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказывал, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.

Однако он отметил, что решение о начале и прекращении отопительного сезона принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха в каждом конкретном регионе.

Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи

Впервые в истории Украины прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.

Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:

значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;

успешное сотрудничество с частными добытчиками.

Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.