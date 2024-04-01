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В Киеве практически завершили отопительный сезон
Процедура отключения отопления в Киеве близится к завершению. В настоящее время теплоснабжение прекращено в 97% жилых домов, обслуживаемых районными управляющими компаниями.
Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго.
Согласно отдельным индивидуальным обращениям, отопление уже не работает более чем в 99% домов, принадлежащих ОСМД и ЖСК, и примерно в 80% служебных жилых объектов.
В настоящее время продолжается отключение теплоснабжения в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и других учреждениях.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Процесс отключения систем отопления в учреждениях социальной сферы, в частности в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.д., продолжается, поскольку происходит по письменным заявкам их руководителей, учитывая специфику заведений", - пояснил Петр Пантелеев.
Мэр Киева отметил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, город прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев рассказывал, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.
Однако он отметил, что решение о начале и прекращении отопительного сезона принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха в каждом конкретном регионе.
Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи
Впервые в истории Украины прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.
Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:
- значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;
- успешное сотрудничество с частными добытчиками.
Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.