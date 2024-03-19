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В Украине отопительный сезон завершат досрочно: в чем причина
Отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в интервью изданию Le Figaro.
"Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, учитывая плюсовую температуру, это произойдет в конце марта", - отметил Чернышев.
По его словам, Украина в этом году спокойно прошла отопительный сезон.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день", - подчеркнул глава "Нафтогаза"
Напомним, решение о начале и прекращении отопительного сезона принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха.
Отопление включается, если в течение трех суток температура держится в диапазоне 8 градусов. Также его могут отключить, если воздух прогреется за указанную выше отметку.
Отметим, тарифы на газ и тепло в 2024 году остаются неизменными из-за моратория на повышение этих тарифов до конца военного положения. Цена на газ для населения по фиксированному тарифу "Нафтогаза" составляет 7,96 гривны/кубометр с НДС.
Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи
Впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.
Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:
- значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;
- успешное сотрудничество с частными добытчиками.
Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.