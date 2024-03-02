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Энергетика
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Украинским ТЭС и ТЭЦ удалось сэкономить уголь: остатки на складах превысили план

Украинским ТЭС и ТЭЦ удалось сэкономить уголь: остатки на складах превысили план

По состоянию на 2 марта 2024 года на складах украинских тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.

Об этом   сообщает пресс-служба   Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что у украинских ТЭС и ТЭЦ достаточно остатков угля на складах для успешного завершения отопительного сезона.

Так, на конец февраля 2024 года на складах объектов тепловой генерации накоплено более 1 миллиона тонн угля. Это на 236 тысяч тонн больше, чем предполагалось графиком, утвержденным Министерством энергетики Украины перед отопительным сезоном 2023-2024 годов.

"Такого результата удалось добиться благодаря слаженной работе угледобывающих и энергетических компаний, координированной Минэнерго. Накопление достаточного количества угля позволит энергетикам уверенно завершить отопительный сезон", - отметил замминистра энергетики Александр Хейло.

Он добавил, что благодаря масштабной ремонтной кампании в энергетике к концу 2023 г. удалось восстановить и добавить к энергосистеме более 2,2 ГВт мощности. На 2 марта в резерве 13 единиц генерирующего оборудования ТЭС и ТЭЦ.

Отопительный сезон: сколько угля нужно Украине?

В сентябре 2022-го, премьер-министр Денис Шмигаль   информировал   о том, что в Украине накоплено 2,2 млн. тонн угля. Тогда он называл это самыми большими запасами за последние годы.

В апреле 2023 года министр энергетики Герман Галущенко   сообщал , что в течение отопительного сезона Украина использовала более 800 тыс. тонн угля.

А в конце июля 2023 года Шмигаль   отмечал , что на складах расположены 1,5 млн тонн угля, в то время как планируется выйти на показатель в 1,8 млн тонн.

В сентябре 2023 года Галущенко информировал, что Украине удалось накопить около 1,35 млн. тонн угля, еще около 100 тыс. тонн размещено на складах шахт.

Автор:
Светлана Манько