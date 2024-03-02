Українським ТЕС та ТЕЦ вдалося заощадити вугілля: залишки на складах перевищили план

Станом на 2 березня 2024 року на складах українських теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо залишків вугілля на складах для успішного завершення опалювального сезону.

Так, станом на кінець лютого 2024 року на складах об’єктів теплової генерації накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля. Це на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося графіком, затвердженим Міністерством енергетики України перед опалювальним сезоном 2023-2024 років.

"Такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі вугледобувних та енергетичних компаній, координованій Міненерго. Накопичення достатньої кількості вугілля дозволить енергетикам впевнено завершити опалювальний сезон", - зазначив заступник міністра енергетики Олександр Хейло.

Він додав, що завдяки масштабній ремонтній кампанії в енергетиці до кінця 2023 року вдалося відновити та додати до енергосистеми понад 2,2 ГВт потужності. Станом на 2 березня в резерві 13 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ.

Опалювальний сезон: скільки вугілля потрібно Україні?

У вересні 2022-го, премʼєр-міністр Денис Шмигаль інформував про те, що в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля. Тоді він називав це найбільшими запасами за останні роки.

У квітні 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що протягом опалювального сезону Україна використала понад 800 тис. тонн вугілля.

А наприкінці липня 2023 року Шмигаль зазначав, що на складах розташовані 1,5 млн тонн вугілля, тоді як планується вийти на показник в 1,8 млн тонн.

У вересні 2023 року Галущенко інформував, що Україні вдалося накопичити близько 1,35 млн тонн вугілля, ще близько 100 тис. тонн розміщено на складах шахт.