В Україні на рік продовжили мораторій на банкрутство державних шахт

7 лютого парламент ухвалив рішення про продовження на один рік мораторію на оголошення банкрутства державних вугільних шахт. Законопроєкт, який також включає мораторій на арешт активів прифронтових обленерго та ДП "СхідГЗК", отримав підтримку 243 народних депутатів.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Більшість державних вугільних підприємств є збитковими. Початковий мораторій на їх банкрутство було введено у 2017 році і продовжено останній раз два роки тому. Зазначається, що законодавча ініціатива продовжує дію мораторію до 1 січня 2025 року, а для обленерго та "СхідГЗК" – до 1 січня 2026 року.

Окрім цього, ВР також затвердила положення, що дозволяє міні-ТЕЦ з когенераційними установками потужністю до 20 МВт постачати електроенергію об'єктам критичної інфраструктури без необхідності отримання ліцензій.

В якому стані знаходиться вугільна галузь

Додамо, що вугільна галузь, яка колись була ключовою для економіки країни, нині перебуває у стані глибокої кризи. Згідно з даними Рахункової палати, з 276 шахт у 1991 році та видобутку в 193 млн тонн, до 2014 року залишилося лише 33 державні шахти з видобутком 10,9 млн тонн.

У 2021 році цей показник знизився до 2,9 млн тонн, а після 24 лютого 2022 року чверть держшахт опинилася на території, тимчасово окупованій Росією.

Серед ключових викликів, з якими стикається вугільна промисловість, залишаються неефективність у прийнятті управлінських рішень, нестача інвестицій, застарілість обладнання на шахтах, висока вартість видобутку вугілля, що призводить до скорочення його ринків збуту.

Крім того, державі складно швидко відмовитися від неприбуткових активів через довготривалий та витратний процес закриття шахт, який може тривати роками.

Додамо, українські родовища вугілля, нафти, газу та металів вартістю щонайменше 12,4 трильйона доларів зараз знаходяться під контролем Російської Федерації. Окрім 63% вугільних родовищ, Росія захопила території, на яких знаходяться 11% нафтових родовищ, 20% родовищ природного газу, 42% металів і 33% родовищ рідкоземельних та інших критичних мінералів України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com