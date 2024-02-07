В Украине на год продлили мораторий на банкротство государственных шахт

7 февраля парламент принял решение о продлении на один год моратория на объявление банкротства государственных угольных шахт. Законопроект, также включающий мораторий на арест активов прифронтовых облэнерго и ГП "ВостокГОК", получил поддержку 243 народных депутатов.

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Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Большинство государственных угольных предприятий убыточны. Первоначальный мораторий на их банкротство был введен в 2017 году и продлен последний раз два года назад. Отмечается, что законодательная инициатива продлевает действие моратория до 1 января 2025 года, а для облэнерго и "ВостокГОК" – до 1 января 2026 года.

Кроме того, ВР также утвердила положение, позволяющее мини-ТЭЦ с когенерационными установками мощностью до 20 МВт поставлять электроэнергию объектам критической инфраструктуры без необходимости получения лицензий.

В каком состоянии находится угольная отрасль

Добавим, что угольная отрасль, которая когда-то была ключевой для экономики страны, в настоящее время находится в глубоком кризисе. Согласно данным Счетной палаты, из 276 шахт в 1991 году и добычи в 193 млн тонн, к 2014 году осталось только 33 государственных шахт с добычей 10,9 млн тонн.

В 2021 году этот показатель снизился до 2,9 млн. тонн, а после 24 февраля 2022 года четверть госшахт оказалась на территории, временно оккупированной Россией.

Среди ключевых вызовов, с которыми сталкивается угольная промышленность, остаются неэффективность в принятии управленческих решений, нехватка инвестиций, устаревшие оборудование на шахтах, высокая стоимость добычи угля, что приводит к сокращению его рынков сбыта.

Кроме того, государству сложно быстро отказаться от неприбыльных активов из-за долгосрочного и затратного процесса закрытия шахт, который может длиться годами.

Добавим, украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Кроме 63% угольных месторождений Россия захватила территории, на которых находятся 11% нефтяных месторождений, 20% месторождений природного газа, 42% металлов и 33% месторождений редкоземельных и других критических минералов Украины.

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