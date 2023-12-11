На "Волыньугле" обнаружили нехватку оборудования стоимостью миллионы гривен

На складах и участках госпредприятия "Волыньуголь" не хватает оборудования более чем на 13 млн гривен. Об этом сообщила Госаудитслужба по результатам проверки.

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В рамках ревизии, которая охватила период с 1 января 2020 по 31 марта 2023 года, также выявлено, что предприятие допустило нецелевое использование бюджетных средств. Отмечается, что 31,8 млн грн было предусмотрено на реструктуризацию угольной отрасли, а "Волыньуголь" направило их на выплату зарплат административно-управленческому аппарату.

Кроме того, аудиторы установили, что предприятие затягивало дебиторскую задолженность с должников в пределах срока исковой давности. Из-за этого оно потеряло доходы на 20,5 млн. гривен.

"Подобные финансовые нарушения на предприятиях в угольной отрасли являются серьезной проблемой, которая может привести к кризисному состоянию в энергосбережении и иметь долгосрочные последствия для экономики в целом", – отметили в Госаудитслужбе.

"Волыньуголь": скандалы вокруг предприятия

Госпредприятие "Волыньуголь" уже не впервые оказывается в поле зрения украинских структур.

Летом правоохранители направили в суд обвинительные акты в отношении четырех бывших гендиректоров ГП, подозреваемых в незаконной добыче полезных ископаемых.

Досудебное расследование, завершенное работниками ГБР, касалось чиновников, возглавлявших "Волыньуголь" с 2017 по 2022 годы. По данным правоохранителей, за четыре года на шахтах незаконно было добыто 132,4 тыс. тонн полезных ископаемых. Уголь продавали по действующим контрактам госпредприятия.

Злоупотребления со стороны чиновников нанесли ущерб экологии и недрам на 1,17 млрд гривен.