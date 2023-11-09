Трансформацию шахтерских общин с исчерпанным ресурсом угля нужно начинать, несмотря на войну - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что справедливая трансформация угольных регионов, где шахты исчерпали свой ресурс, должна начинаться уже сейчас, несмотря на войну. Об этом, как передает пресс-служба правительства, он сказал в обращении к участникам учредительного собрания Ассоциации угольных общин в рамках мероприятия "Справедливая трансформация 2023".

По словам главы правительства, уже сейчас ведется работа над тестированием концепции справедливой трансформации, в частности, в Червоноградском угольном регионе во Львовской области.

Премьер при этом подчеркнул, что государство не собирается сейчас закрывать шахты, имеющие перспективы и возможность добычи, однако исчерпавшие свой ресурс шахты будут планово закрываться.

"Здесь важна правильная последовательность действий: сначала дать людям альтернативу в трудоустройстве и обеспечении своих семей, а затем решать судьбу тех или иных шахт", - подчеркнул Шмигаль.

Он напомнил, что при поддержке международных партнеров — Всемирного Банка, правительства Германии и Европейской комиссии — Украина начала политику справедливой трансформации еще в 2020 году: была принята соответствующая концепция и разработана государственная программа справедливой трансформации.

"Украина настроена реализовать эту модель регионального развития. Наша цель — повысить качество жизни людей, дать им новые возможности, сделать развитие общин всесторонним и гармоничным. В мае правительство приняло Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Стремимся усилить энергобезопасность государства и одновременно достичь европейских стандартов низкоуглеродистой экономики", - сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что Украина будет неотъемлемой частью "зеленого перехода". Уже в скором времени должен быть представлен первый проект национального плана по энергетике и климату, объединяющий восстановление и "зеленый переход".

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе речь идет, в том числе, о модернизации старых ТЭС и ТЭЦ, о развитии зеленой генерации, о водородных технологиях", - отметил Шмыгаль.

В этом контексте, по его словам, создание Ассоциации угольных общин важно, поскольку совместными усилиями она сможет представлять свои интересы перед центральной и региональной властью и коммуницировать с партнерами.

Глава Кабмина призвал международных партнеров к поддержке ассоциации и привлечению ее к разработке политик будущего Фонда справедливой трансформации. Этот фонд, по его словам, будет являться долгосрочным инструментом имплементации и финансирования проектов, заложит материальную основу под конкретные инициативы для комплексных преобразований в угольных общинах.

Напомним, что, как заявлял Шмыгаль за год до полномасштабной войны, реализация стратегии трансформации угольных регионов Украины при пессимистическом сценарии может затянуться до 2070 года. Оптимистичные же планы предполагают реализацию этой стратегии до 2040 года.

Отметим также, что 3 ноября Кабинет министров упростил импорт производственного оборудования для создания новых предприятий в шахтерских городах: за него больше не нужно платить налог на добавленную стоимость.