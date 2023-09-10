В Буче японцы хотят создать индустриальную зону, где будут производить "зеленый" водород - Минэкономики

Бизнес Японии готов приобщиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, способствующих ускорению обновления. Как сообщают в Министерстве экономики, об этом шла речь в ходе встречи главы ведомства Юлии Свириденко с представителями бизнес-делегации Японии.

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В частности, во встрече приняли участие представители компаний, работающих в сферах здравоохранения, электронной коммерции, коммуникации и финансовых технологий, производства транспорта и промышленных товаров, в частности Rakuten, Allm Inc. и другие.

На встрече украинская сторона представила наработанные украинские проекты для привлечения инвестиций, а представители японского бизнеса представили ряд проектов и технологий, которые предлагают реализовывать в Украине.

Так, в Буче Киевской области с участием японского бизнеса предлагается создание зеленой индустриальной зоны площадью 3000 га, где будет осуществляться производство "зеленого" водорода. Это позволит запустить местное производство возобновляемой энергии, тепла и топлива и будет способствовать энергетической независимости города. Впрочем, подробности проекта в министерстве пока не приводят.

Кроме того, отмечается, что были презентованы технологии, применение которых будет полезным в процессе восстановления Украины, в частности:



- медицинские технологии и программы для прогнозирования, профилактики и лечения ПТСР и расстройств, связанных со стрессом;

- технология для безопасного и быстрого обследования строительных площадок, которую можно использовать для мониторинга инфраструктуры в отдаленных районах (например, дамбы) и позволяющей создавать точные 3D-карты в режиме реального времени;

- системы очистки питьевой воды с функцией автономной работы и обслуживания, которые в настоящее время используются в эвакуационных центрах в пострадавших от стихийных районах разных стран;

- система для научной поддержки агропроизводства, которая собирает информацию относительно окружающей среды, погодных условий, роста растений и анализирует ее с помощью искусственного интеллекта и дает рекомендации по повышению урожайности культур.

"Несмотря на продолжение войны, экономика Украины демонстрирует устойчивость и адаптивность и восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее: по итогам этого года мы ожидаем роста ВВП до 4%. Сейчас мы направляем основные усилия в восстановление разрушенного и приглашаем инвесторов вкладывать в развитие проектов в Украине", – напомнила Свириденко.

Со своей стороны, как отметила вице-премьер, Украина ищет пути страхования инвестиций, в чем уже есть определенные успехи. В настоящее время правительство определило пять приоритетов для быстрого восстановления, коими являются энергетика, жилье, критическая инфраструктура, разминирование и развитие малого и среднего бизнеса.

Напомним, что накануне японская бизнес-делегация из руководителей Rakuten, Marubeni, Kawasaki Heavy Industries, Allm Inc. и Tsubame BHB и министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши встретились в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.