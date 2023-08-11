Минагрополитики повысило прогноз по этому урожаю зерновых и масличных культур

В этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Согласно сообщению, это на 5% больше, чем в 2022 году. Увеличение прогноза стало возможным благодаря благоприятным погодным условиям, способствовавшим почти рекордной урожайности зерновых культур.

"Хотя общая площадь посевных яровых и озимых зерновых в этом году была меньше на 980 тыс. га, чем в прошлом, и составила 10 895 тыс. га, погодные условия способствовали почти рекордной урожайности зерновых культур", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать следующие объемы зерновых:

Пшеницы – 20,9 млн тонн

Ячменя – 5,8 млн тонн

Кукурузы – 28,1 млн тонн

В Министерстве добавляют, что валовое производство масличных культур может достигнуть 20,3 млн. тонн. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 12 млн. тонн, а рапса, как прогнозируется, аграрии соберут рекордное количество за последние годы – 4 млн. тонн. Уровень производства соевых бобов составляет 4,2 млн. тонн.

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Также аграрии в этом году соберут 13,7 млн. тонн сахарной свеклы.

Эти прогнозы говорят о том, что аграрный сектор Украины продолжает стабильно развиваться, несмотря на войну. Урожай 2023 будет одним из крупнейших за последние годы, и он позволит Украине сохранить свою ведущую роль на мировом рынке сельскохозяйственных товаров.

Заметим, что сбор ранних зерновых и зернобобовых культур по состоянию на начало августа проведен на площади 3 782 тыс. га. Аграрии всех областей Украины уже намолотили 16 млн. 574 тыс. тонн зерна нового урожая.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн. тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.

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