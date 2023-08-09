- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Сколько тонн картофеля, лука, свеклы и моркови уже собрали аграрии (ФОТО)
В Украине активно идет сбор овощных культур. Виннитчина лидирует по самой большой площади собранного урожая – 51%. Львовщина – по количеству выращенных овощей – 151 тыс. тонн, а Полтавщина имеет наивысшую урожайность – 244 ц/га.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что овощи собраны с площади 88,4 тыс. га (23,2%), при средней урожайности 163,9 ц/га.
В общей сложности выращено 1450 тыс. тонн овощей, из которых:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- капусты – 105,4 тыс. тонн,
- огурцов – 310,3 тыс. тонн,
- помидоров – 175,0 тыс. тонн,
- лука – 428,0 тыс. тонн,
- моркови – 51,7 тыс. тонн,
- столовой свеклы – 35,3 тыс. тонн,
- других овощей – 344,3 тыс. тонн.
Кроме того, собрано более половины площадей огурцов – 51,4% и лука – 51,4%.
Картофеля выращено 711,5 тыс. тонн. при средней урожайности 138,9 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля в хозяйствах Хмельнитчины – 290 ц/га.
Аграрии Виннитчины и Буковины закончили сбор огурцов.
Также закончили собирать лук в Ивано-Франковской и Харьковской областях. И почти завершили в Херсонской области.
Заметим, аграрии всех областей Украины уже намолотили 16 млн. 574 тыс. тонн зерна нового урожая .