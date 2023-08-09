Сколько тонн картофеля, лука, свеклы и моркови уже собрали аграрии (ФОТО)

В Украине активно идет сбор овощных культур. Виннитчина лидирует по самой большой площади собранного урожая – 51%. Львовщина – по количеству выращенных овощей – 151 тыс. тонн, а Полтавщина имеет наивысшую урожайность – 244 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что овощи собраны с площади 88,4 тыс. га (23,2%), при средней урожайности 163,9 ц/га.

В общей сложности выращено 1450 тыс. тонн овощей, из которых:

капусты – 105,4 тыс. тонн,

– 105,4 тыс. тонн, огурцов – 310,3 тыс. тонн,

– 310,3 тыс. тонн, помидоров – 175,0 тыс. тонн,

– 175,0 тыс. тонн, лука – 428,0 тыс. тонн,

– 428,0 тыс. тонн, моркови – 51,7 тыс. тонн,

– 51,7 тыс. тонн, столовой свеклы – 35,3 тыс. тонн,

– 35,3 тыс. тонн, других овощей – 344,3 тыс. тонн.

Кроме того, собрано более половины площадей огурцов – 51,4% и лука – 51,4%.

Картофеля выращено 711,5 тыс. тонн. при средней урожайности 138,9 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля в хозяйствах Хмельнитчины – 290 ц/га.

Аграрии Виннитчины и Буковины закончили сбор огурцов.

Также закончили собирать лук в Ивано-Франковской и Харьковской областях. И почти завершили в Херсонской области.

Заметим, аграрии всех областей Украины уже намолотили 16 млн. 574 тыс. тонн зерна нового урожая .