Сезон помидоров: стоит ли потребителям ждать массового и дешевого отечественного продукта

Украина собирает уже второй урожай в условиях полномасштабной войны с РФ. Cложная ситуация сохраняется в овощеводстве, в том числе производстве и переработке помидоров, значительная часть которых выращивалась на территории прифронтовых Херсонской и Николаевской областей. Редакция "Delo.ua" разбиралась, стоит ли ждать дешевых отечественных томатов в течение 2024 года.

По данным Госстата, в 2022 году производство помидоров в Украине сократилось почти вдвое, а именно:

2021 год 2022 год Разница, % Производство общее, млн тонн 2,44 1,26 -48,6 Производство в закрытом грунте, млн тонн 0,23 0,14 -37,7 Посадочные площади общие, тыс. га 75,8 51,5 -32,1 Посадочные площади в закрытом грунте, тыс. га 3,0 2,6 -13,3

Кроме российской агрессии, томатная отрасль пострадала из-за неблагоприятных погодных условий, нехватки оборотных средств у производителей, удорожания себестоимости выращивания тепличных помидоров, проблем в энергетике, вызванных российскими ракетными обстрелами и ряда других факторов.

Кроме того, российские захватчики уничтожили или захватили несколько крупных предприятий по производству и переработке помидоров. К примеру, с началом вторжения россияне оккупировали и разграбили завод томатной пасты и консервации "Чумак" в Каховке Херсонской области. Из-за полученных убытков предприятие только в июле 2023 года нашло возможность запланировать строительство нового производства в Одесской области.

Аналогично, крупнейший в стране производитель томатной пасты Agrofusion потерял доступ к своему заводу в Голой Пристани Херсонской области, и теперь надеется на скорую деоккупацию региона, которая позволит восстановить довоенные масштабы деятельности.

В 2023 году украинское овощеводство получило новый удар – 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, которую раньше сами же и заминировали. Этот теракт остановил работу мелиоративных систем и спровоцировал экологическую катастрофу в регионе, до полномасштабной войны являвшимся крупнейшим производителем овощей и фруктов в Украине.

Однако, несмотря на проблемы с выращиванием томатов во время войны, жители Украины не испытают дефицит помидоров или продуктов их переработки - недостачу так или иначе перекроет импорт . Также стоит ждать постепенного увеличения площадей под томатами, хотя чего ждать не следует – это дешевых, на довоенном уровне, помидоров.

"Из-за релокации мест выращивания овощей сроки их созревания могут сместиться в сторону поздних или среднепоздних. Например, в Херсоне выращиваются ранние помидоры, тогда как на Волыни - поздние. Но все равно это помидор, и он будет на рынке", - объясняет президент Украинской. плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник.

В свою очередь директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова отмечает, что в Украине внутренний спрос на овощные культуры частично удовлетворяется импортом. Мощности соседних стран в этом отношении несравнимо выше – даже до большой войны украинские пленочные теплицы размещались на общей площади 8-9 тыс. га, тогда как в Турции только в Антолийском регионе под "пленку" отведено 430 тыс. га .

Украинский экспорт томатов стабильно сокращается

Руководитель аналитического направления проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгений Кузин напомнил в комментарии для издания, что Украина потеряла статус нетто-экспортера помидоров еще в 2016 году . Основной причиной стала растущая стоимость энергоносителей, ведь затраты на обогрев теплиц составляют основную часть производственных затрат при выращивании помидоров.

Поэтому с 2016 года по 2022 год экспорт свежих помидоров из Украины упал более чем в 100 раз, постепенно снижаясь каждый год. До войны основным покупателем украинских помидоров была Беларусь, но там они постепенно проигрывали местной продукции в конкурентоспособности из-за более дешевой стоимости энергоносителей у местных производителей, а также помидоров у других конкурентов на этом рынке.

Украина менее чем за десять лет практически потеряла экспорт помидоров. Данные: Евгений Кузин, "АПК-Информ: овощи и фрукты"

По аналогичной причине Украина сократила в 2016-2022гг экспорт томатов и в Молдову. Поставки в ЕС также были относительно небольшими, но скорее из-за вопросов качества и ассортимента продукции: в ЕС спрос на основную категорию украинского помидора (помидор красный круглый) невысок.

Тепличных комбинатов, действительно вкладывавшихся в модернизацию и энергоэффективность, в Украине можно пересчитать по пальцам одной руки. То есть, война с РФ лишь усугубила те проблемы, которые присутствовали в украинской отрасли задолго до полномасштабного вторжения. Евгений Кузин Руководитель аналитического направления "АПК-Информ: овощи и фрукты"

Кроме того, помидоры отличаются от других овощных культур минимальным сроком хранения – их не закладывают в овощехранилища, а продают сразу после сбора. Как максимум, их могут придержать в холодильной камере не более чем на неделю-две по специфическим причинам, например, для корректировки темпов продаж.

В свою очередь, за период 2016-2022 гг импорт свежих помидоров в Украину вырос в 2,5 раза, с 37 тыс. тонн до 94 тыс. тонн. Основными поставщиками за это время была Турция, доля которой на рынке томатов колебалась в районе 75%, и Польша (до 20%). Сейчас помидоры импортируются в Украину в течение всего года, но летом объемы импорта меньше.

Что по ценам на томаты?

Евгений Кузин объясняет, что оптовые цены на тепличные помидоры по состоянию на конец предыдущей недели составили 30-45 грн/кг. Это несколько меньше, чем в прошлом году, однако цены на томаты все еще близки к рекордным за все время независимости.

Динамика цен на помидоры в 2022-2023 гг. Источник: аналитическая платформа EastFruit

На графике видно, что в 2023 году цена на тепличные помидоры в оптовых закупках трижды опускалась ниже показателей 2022 года - дважды в апреле (с учетом скачка цен в середине апреля), и сейчас, начиная с 21 июля. Следует учесть, что скачок цен в марте-апреле 2022 года был вызван в первую очередь логистическим коллапсом и проблемами с поставками продовольствия из-за начала российского вторжения.

Кроме того, некоторые тепличные комбинаты в Киевской или Харьковской областях находились вблизи зоны боевых действий или непосредственно попадали под обстрелы, а производственные мощности в частях Херсонской и Запорожской областей были оккупированы.

Впрочем, динамика цен на тепличный помидор в долларах США показывает отсутствие аномального подорожания по сравнению с 2022 годом – в 2023 году этот продукт стоил ощутимо дороже только с конца февраля по конец марта. При этом с начала мая до второй декады июня и с начала июля по настоящее время динамика цен на томаты почти идентична.

Динамика цен на помидоры в 2021-2023 гг. Источник: аналитическая платформа EastFruit

Хотя нынешние цены на тепличный помидор в иностранной валюте и не выглядят катастрофическими по сравнению с 2022 годом, то по сравнению с 2021 годом видна совсем другая картина - если в 2023 году цены на этот овощ колебались в диапазоне $1,5-2,5/кг то в довоенном позапрошлом году томат едва ли стоил дороже $1/кг, и то не в сезон.

Относительно розничной торговли, сейчас есть следующие актуальные цены (речь идет о помидоре красном, грунтовом или тепличном):

Metro - 50 грн/кг ;

; Varus и Novus - 49,9 грн/кг ;

; АТБ - 46 грн/кг ;

; Auchan - 43 грн/кг ;



; Сельпо - 30 грн/кг ;

; Рынки г. Киева - от 30 грн/кг ;

Переработка томатов переживает не лучшие времена

До войны Украина входила в десятку мировых экспортеров томатной пасты, но из-за российского вторжения значительно сократила ее поставки. Только с марта по июнь 2022 года экспорт сократился на 82%, до 2,65 тыс. тонн с 19,2 тыс. тонн. В целом за 2021/2022 МГ отгрузки украинской томатной пасты уменьшились на 45% - до 28 тыс. тонн.

Евгений Кузин отмечает, что основной причиной удорожания томатной пасты с начала войны стала невозможность работы крупнейшего в стране производителя томатной пасты Agrofusion, холдинга с активами в Николаевской и Херсонской областях, а также других крупных предприятий на юге Украины, подвергшихся оккупации.



По его словам, переработка томатов и, в частности, производство томатной пасты будет постепенно возобновляться из-за освобождения ВСУ части Херсонской области, но этот процесс не будет быстрым - вряд ли в этом году объемы производства/экспорта томатной пасты выйдут на довоенный уровень .

Во-первых, разрушения понес не только Agrofusion, но и меньшие производители в других оккупированных частях украинских областей. Во-вторых, все опять же будет зависеть от ситуации в энергетике. Тем не менее ситуация на рынке томатной пасты будет с каждым годом все больше восстанавливаться". Евгений Кузин Руководитель аналитического направления "АПК-Информ: овощи и фрукты"

По данным EastFruit, в целом Agrofusion сократил переработку томатов с 770 тыс. тонн в 2021 году до 32 тыс. тонн в 2022 году.

Agrofusion планирует в текущем сезоне переработать 500 тыс. тонн помидоров на мощностях двух заводов в Николаевской области. Кроме того, холдинг ожидает освобождения ВСУ остальной территории Херсонской области в 2023 году, благодаря чему он сможет восстановить доступ к своей южной фабрике в Голой Пристани. Деокупация фабрики с ее теплицами позволит производителю нарастить переработку томатов в 2024 году до 750 тыс. тонн, а после строительства новой фабрики с теплицами в Одесской области к 2026 году – до 1 млн тонн . Холдинг оценивает нанесенные российским вторжением в 8,14 млрд грн, однако это не окончательная сумма, поскольку доступ к ряду структурных подразделений все еще отсутствует. Основная доля приходится на потерянную готовую продукцию и поврежденные фабрики и оборудование – соответственно 3 млрд грн и 3,4 млрд грн, а еще почти 1 млрд грн – на сельхозоборудование. Как предприятие планирует восстанавливать объемы переработки? (Приховати)

Гранты на теплицы помогут, но не существенно

С 1 июля 2022 г. в Украине действует правительственная программа поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления грантов для развития собственного бизнеса по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень".

За более чем год ее действия государство выделило 20 грантов на сумму 121,4 млн грн, что позволит построить теплицы для выращивания плодово-ягодных и овощных культур (в том числе и помидоров) на общей площади около 30 га .

Распределение по областям средств на строительство теплиц. Источник: сайт Минагрополитики

По словам Евгения Кузина, господдержка позволит несколько нарастить производство помидоров , но не сможет обеспечить их круглогодичное выращивание, поскольку речь идет о создании теплиц под пленочным чехлом и без отопления, а не профессиональных тепличных комбинатов с круглогодичным производственным циклом.

"Фермеры берут господдержку для строительства пленочных сезонных теплиц, функционирующих с весны по осень. Если мы говорим о наличии украинской продукции зимой, то ее могут поставлять только большие стационарные технологические тепличные комбинаты, которых, как я уже говорил, у нас можно пересчитать по пальцам одной руки", - объясняет эксперт.

Что на будущий год?

По словам аналитика, на украинскую отрасль производства и переработки томатов в будущем будут влиять следующие факторы: