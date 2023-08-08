Сезон помідорів: чи варто споживачам чекати на масовий та дешевий вітчизняний продукт

Україна збирає вже другий врожай в умовах повномасштабної війни з РФ. Одна з найскладніших ситуацій зберігається в овочівництві, в тому числі виробництві та переробці помідорів, значна частка яких вирощувалася на території прифронтових Херсонської та Миколаївської областей. "Delo.ua" зʼясовувало, чи варто чекати дешевих вітчизняних томатів протягом всього 2024 року.

За даними Держстату, в 2022 році виробництво помідорів в Україні скоротилось майже вдвічі, а саме:

2021 рік 2022 рік Різниця, % Виробництво загальне, млн тонн 2,44 1,26 -48,6 Виробництво в закритому ґрунті, млн тонн 0,23 0,14 -37,7 Посадочні площі загальні, тис. га 75,8 51,5 -32,1 Посадочні площі в закритому грунті, тис. га 3,0 2,6 -13,3

Крім російської агресії, томатна галузь постраждала через несприятливі погодні умови, брак обігових коштів у виробників, здорожчання собівартості вирощування тепличних помідорів, проблеми в енергетиці, спричинені російськими ракетними обстрілами, та ряд інших факторів.

Крім того, російські загарбники знищили або захопили декілька великих підприємств з виробництва і переробки помідорів. Наприклад, з початком вторгнення росіяни окупували і пограбували завод томатної пасти і консервації "Чумак" в Каховці Херсонської області. Через отримані збитки підприємство лише в липні 2023 року знайшло можливість запланувати будівництво нового виробництва на Одещині.

Аналогічно, найбільший в країні виробник томатної пасти Agrofusion втратив доступ до свого заводу в Голій Пристані Херсонської області, і тепер сподівається на швидку деокупацію регіону, яка дасть можливість відновити довоєнні масштаби діяльності.

В 2023 році українське овочівництво отримало новий удар - 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС в Херсонській області, яку раніше самі ж і замінували. Цей теракт зупинив роботу меліоративних систем і спровокував екологічну катастрофу в регіоні, котрий до повномасштабної війни був найбільшим виробником овочів та фруктів в Україні.

Однак, не дивлячись на проблеми з вирощуванням томатів в часи війни, жителі України не відчують дефіциту помідорів або продуктів їх переробки - недостачу так чи інакше перекриє імпорт . Також варто чекати поступового збільшення площ під томатами, хоча чого не варто чекати - це дешевих, на довоєнному рівні, помідорів.

"Через релокацію місць вирощування овочів строки їх визрівання можуть зміститись в сторону пізніх або середньопізніх. Наприклад, в Херсоні вирощуються ранні помідори, тоді як на Волині - пізні. Але все одно це помідор, і він буде наявний на ринку", - пояснює президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник.

В свою чергу, директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова зазначає, що в Україні внутрішній попит на овочеві культури частково задовольняється імпортом. Потужності сусідніх країн в цьому відношенні незрівнянно вищі - навіть до великої війни українські плівкові теплиці розміщувались на загальній площі 8-9 тис. га, тоді як в Туреччині лише в Антолійському регіоні під "плівку" відведено 430 тис. га.

Український експорт томатів стабільно скорочується

Керівник аналітичного напрямку проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Євген Кузін нагадав в коментарі для видання, що Україна втратила статус нетто-експортера помідорів ще в 2016 році . Основною причиною стала зростаюча вартість енергоносіїв, адже витрати на обігрів теплиць складають основну частину виробничих витрат при вирощуванні тепличних помідорів.

Через це з 2016 року по 2022 рік експорт свіжих помідорів з України впав більш ніж в 100 разів, поступово знижуючись кожного року. До війни основним покупцем українських помідорів була Білорусь, але там вони поступово програвали в конкурентоспроможності місцевій продукції через більш дешеву вартість енергоносіїв у місцевих виробників, а також наявність у України інших конкурентів на цьому ринку.

Україна менш ніж за десять років практично втратила експорт помідорів. Дані: Євген Кузін, "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

Через аналогічну причину Україна скоротила в 2016-2022рр експорт томатів і до Молдови. Поставки в ЄС також були відносно невеликими, але більше через питання якості і асортименту продукції: в ЄС попит на основну категорію українського помідору (помідор червоний круглий) не є високим.

Тепличних комбінатів, які дійсно вкладалися в модернізацію та енергоефективність, в Україні можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тобто, війна з РФ лише посилила ті проблеми, які були присутні в українській галузі задовго до повномасштабного вторгнення. Євген Кузін Керівник аналітичного напрямку "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

Крім того, помідори відрізняються від інших овочевих культур мінімальним строком зберігання - їх не закладають в овочесховища, а продають одразу після збору. Як максимум, їх можуть притримати в холодильній камері не більш ніж на тиждень-два через специфічні причини, наприклад, для коригування темпів продажів.

В свою чергу, за період 2016-2022 рр імпорт свіжих помідорів в Україну зріс в 2,5 рази, з 37 тис. тонн до 94 тис. тонн. Основні постачальниками за цей час була Туреччина, частка якої на ринку томатів коливалась в районі 75%, і Польща (до 20%). Зараз помідори імпортуються в Україну протягом усього року, але влітку обсяги імпорту найменші.

Що по цінам на томати?

Євген Кузін пояснює, що гуртові ціни на тепличні помідори станом на кінець попереднього тижня склали 30-45 грн/кг. Це дещо менше, ніж минулого року, проте ціни на томати все ще наближені до рекордних за час незалежності.

Динаміка цін на помідори в 2022-2023 рр. Джерело: аналітична платформа EastFruit

На графіку видно, що в 2023 році ціна на тепличні помідори в гуртових закупках тричі опускалась нижче показників 2022 року - двічі в квітні (з урахуванням скачку цін в середині квітня), і зараз, починаючи з 21 липня. Варто врахувати, що скачок цін в березні-квітні 2022 року був викликаним у першу чергу логістичним колапсом і проблемами з поставками харчів через початок російського вторгнення.

Крім того, деякі тепличні комбінати в Київській чи Харківській областях знаходилися близько до зони бойових дій або безпосередньо потрапляли під обстріли, а виробничі потужності в частинах Херсонської та Запорізької областей були окуповані.

Втім, динаміка цін на тепличний помідор в доларах США показує відсутність аномального подорожчання в порівнянні з 2022 роком - в 2023 році цей продукт коштував відчутно дорожче лише з кінця лютого по кінець березня. При цьому з початку травня до другої декади червня і з початку липня по нинішній час динаміка цін на томати майже ідентична.

Динаміка цін на помідори в 2021-2023 рр. Джерело: аналітична платформа EastFruit

Хоча нинішні ціни на тепличний помідор в іноземній валюті і не виглядають катастрофічними в порівнянні з 2022 роком, то порівняно з 2021 роком маємо зовсім іншу картину - якщо в 2023 році ціни на цей овоч коливались в діапазоні $1,5-2,5/кг, то в довоєнному позаминулому році томат заледве коштував дорожче $1/кг, і то не в сезон.

Стосовно роздрібної торгівлі, зараз маємо наступні актуальні ціни (мова йде про помідор червоний, грунтовий або тепличний):

Metro - 50 грн/кг ;

; Varus і Novus - 49,9 грн/кг ;

; АТБ - 46 грн/кг ;

; Auchan - 43 грн/кг ;



; Сільпо - 30 грн/кг ;

; Ринки м. Києва - від 30 грн/кг;

Переробка томатів переживає не найкращі часи

До війни Україна входила в десятку світових експортерів томатної пасти, але через російське вторгнення значно скоротила її поставки. Лише з березня по червень 2022 року експорт скоротився на 82%, до 2,65 тис. тонн з 19,2 тис. тонн. Загалом за 2021/2022 МР відвантаження української томатної пасти зменшились на 45% - до 28 тис. тонн.

Євген Кузін наголошує, що основною причиною здорожчання томатної пасти з початку війни стала неможливість роботи найбільшого в країні виробника томатної пасти Agrofusion, холдингу з активами в Миколаївській та Херсонській областях, а також інших великих підприємств на півдні України, що потрапили під окупацію.



За його словами, переробка томатів і, зокрема, виробництво томатної пасти, буде поступово відновлюватись через звільнення ЗСУ частини Херсонської області, але цей процес не буде швидким - навряд чи в цьому році обсяги виробництва/експорту томатної пасти вийдуть на довоєнний рівень.

По-перше, руйнувань зазнав не тільки Agrofusion, але й менші виробники в інших окупованих частинах українських областей. По-друге, все знов-таки буде залежати від ситуації в енергетиці. Тим не менш, ситуація на ринку томатної пасти буде з кожним роком все більше відновлюватися". Євген Кузін Керівник аналітичного напрямку "АПК-Інформ: овочі та фрукти"

За даними EastFruit, через війну Agrofusion скоротив переробку томатів із 770 тис. тонн в 2021 році до 32 тис. тонн в 2022 році.

Agrofusion планує в поточному сезоні переробити 500 тис. тонн томатів на потужностях двох заводів у Миколаївській області. Крім того, холдинг очікує на звільнення ЗСУ решти території Херсонської області в 2023 році, завдяки чому він зможе відновити доступ до своєї південної фабрики в Голій Пристані. Деокупація фабрики з її теплицями дозволить виробнику наростити переробку томатів в 2024 року до 750 тис. тонн, а після будівництва нової фабрики з теплицями в Одеській області до 2026 році - до 1 млн тонн. Холдинг оцінює завдані російським вторгненням в 8,14 млрд грн, однак це не остаточна сума, оскільки доступу до низки структурних підрозділів все ще немає. Основна частка припадає на втрачену готову продукцію та пошкоджені фабрики й обладнання – відповідно 3 млрд грн і 3,4 млрд грн, а ще майже 1 млрд грн – на сільгоспобладнання. Як підприємство планує відновлювати обсяги переробки? (Приховати)

Гранти на теплиці допоможуть, але не суттєво

З 1 липня 2022 року в Україні діє урядова програма підтримки малого і середнього бізнесу шляхом надання грантів для розвитку власного бізнесу за напрямками "Своя справа", "Свій сад", "Своя теплиця", "Новий рівень".

За більш ніж рік її дії держава виділила 20 грантів на сумму 121,4 млн грн, що дозволить побудувати теплиці для вирощування плодово-ягідних і овочевих культур (в тому числі і помідорів) на загальній площі близько 30 га.

Розподіл по областям коштів на будівництво теплиць. Джерело: сайт Мінагрополітики

За словами Євгена Кузіна, держпідтримка дозволить дещо наростити виробництво помідорів , але не зможе забезпечити їхнє цілорічне вирощування, але не зможе забезпечити їхнє цілорічне вирощування, оскільки мова йде в першу чергу про плівкові теплиці, а не професійні тепличні комбінати з цілорічним циклом вирощування.

"Фермери беруть держпідтримку для будівництва плівкових сезонних теплиць, що функціонують з весни по осінь. Якщо ми кажемо про наявність української продукції взимку, то її можуть постачати лише великі стаціонарні технологічні тепличні комбінати, яких, як я вже казав, в нас можна перерахувати по пальцях однієї руки", - пояснює експерт.

Що на прийдешній рік?

3а словами аналітика, на українську галузь виробництва і переробки томатів в майбутньому впливатимуть наступні фактори: