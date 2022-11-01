Дешевых помидоров в этом году не будет. Как Украина будет удовлетворять рыночный спрос

Какие факторы не позволяют снизить цены на украинские помидоры и стоит ли ожидать низких цен на импортные

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В довоенное время 29% всех томатов с открытого грунта выращивались в Херсонской области, а 19% – в Николаевской. Остальные производства равномерно размещались по территории Украины.

Временная оккупация Херсонской области сильно ударила по внутреннему рынку, что сразу отразилось на цене помидоров. Частично фермерские хозяйства из подконтрольных Украине территорий пытались перекрыть нехватку томатов, однако этого сделать не удалось.

В Украине урожай тепличных томатов могут собирать круглый год, однако война внесла свои коррективы. Фермеры тепличных комбинатов, которые круглый год выращивают томаты, в этом сезоне очередной оборот продукции запланировали не раньше февраля 2023 года. Ведь увеличение тарифов на энергоносители стали сдерживающими факторами для непрерывного выращивания тепличных томатов.

Уже в начале октября в Украину начали поступать оптовые партии более дешевых помидоров из Турции. На тот момент предложение от украинских фермеров снизилось, что по сути должно было стимулировать рост цен на продукцию, однако этого не произошло и цены на тепличные помидоры снизились из-за импорта. Однако низкие цены не будут удерживаться долго из-за ограниченного предложения со стороны украинских фермеров.

Турция ограничила экспорт томатов

Осенне-зимний период украинский спрос закрывался помидорами из Турции, однако в этом сезоне на турецкие овощи рассчитывают другие европейские страны. Европа как и Украина столкнулась с подорожанием энергоресурсов, из-за чего выращивание тепличных помидор стало дорогим. Украинский ритейл уже прогнозирует уменьшение объема импорта.

Когда европейское производство томатов сократилось в начале этого года из-за роста цен на энергоносители, экспорт турецких томатов вырос. По этой причине в начале сентября Турция ограничила экспорт томатов для поддержания ценовой стабильности на внутреннем рынке.

Однако в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) считают, что Турция так и останется главным поставщиком томатов в Украину, просто объемы поставок будут меньше, а цена - выше.

"На турецкие тепличные томаты будут претендовать большинство европейских стран из-за сокращения собственного тепличного хозяйства. Соответственно, цена на турецкий товар вырастет", - говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Кроме того, скорее всего, украинский рынок не будет готов потреблять столько томатов в осенне-зимний период, как в предыдущие годы из-за роста цены. В Украине с февраля наблюдается снижение покупательной способности населения и общее падение доходов. Цены же на импорт растут из-за девальвации гривни и значительно более дорогой логистики на фоне отсутствия импортных поставок через морские порты.

"Альтернативным поставщиком томатов может быть Польша. Однако у Польши в этом году тоже проблемы с выращиванием томатов, что повлечет за собой рост импорта", - добавила Литвин.

Цены на помидоры в условиях ограниченного предложения

В УКАБ считают, что дешевых томатов не будет. С одной стороны, наблюдается рост цены на импортные товары, с другой – снижение предложения от отечественных тепличных хозяйств из-за роста многих составляющих себестоимости, в первую очередь энергозатрат. Эти факторы не позволят цене быть низкой.

В этом году предложение томатов на украинском рынке будет ограничено. Большинство тепличных хозяйств начнут свою деятельность в феврале 2023 года, чтобы минимизировать затраты на обогрев. Высокая цена импортного товара будет ограничивать потребительский спрос. Поэтому тенденция последних лет на увеличение потребления свежих томатов в осенне-зимний период, которая наблюдалась в последние годы в Украине, будет нарушена в этом году.

Томаты не относятся к продуктам питания, которые можно хранить длительный период. Поэтому массовый импорт зачастую начинался в октябре и уменьшался в мае, когда начинало поступать предложение из украинских теплиц. Обычно около 75% импортных поставок томатов осуществлялись из Турции. В этом году, из-за вышеперечисленных факторов, тенденция может измениться.