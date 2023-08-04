Жнива-2023: в Україні намолочено 16,6 млн тонн зерна нового врожаю

Збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на початок серпня проведено на площі 3 782 тис. га. Аграрії всіх областей України вже намолотили 16 млн 574 тис. тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що лідерами зі збору зернових культур залишаються сільгосптоваровиробники Миколаївщини, вони обмолотили 82% площ, найбільший намолот на Одещині – понад 2 млн тонн.

Також аграрії 9 областей закінчили збирання гороху.

Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини приступили до збирання гречки.

Загалом, збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на початок серпня проведено на площі 3 782 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, зокрема:

пшениці обмолочено 2698 тис. га (врожайність – 46,4 ц/га), намолочено 12513 тис. тонн;

ячменю обмолочено 939 тис. га (врожайність – 40 ц/га), намолочено 3755 тис. тонн;

гороху обмолочено 125,3 тис. га (врожайність – 24,5 ц/га), намолочено 306,4 тис. тонн.

Крім того, продовжується збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 1182,3 тис. га, намолочено 3319,8 тис. тонн насіння при урожайності 28,1 ц/га.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що в 2023 році в Україні зберуть24,4 млн тонн пшениці в сирій вазі чи 23,5-24 млн тонн у вазі після доробки.

За попередніми прогнозами, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн.

Як повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com