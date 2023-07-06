Жнива в Україні: експерт озвучив прогнози врожаю ранніх сільгоспкультур

В 2023/2024 маркетинговому році (МР), який почався 1 липня і триватиме до 30 червня, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн. Про це повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua.

Ось так виглядає прогноз трейдингової компанії на 2023/2024 МР в порівнянні з минулорічними показникам та прогнозом асоціації УЗА (в млн тонн):

Вид культури: Прогноз Barva Invest Врожай в минулому сезоні Різниця, % Прогноз УЗА Пшениця 17,4 20,8 -16% 17,9 Ячмінь 4,5 5,6 -20% 4,4 Ріпак 3,8 3,3 +15% 3,8

Стосовно загального врожаю зернових та олійних культур в нинішньому сезоні, УЗА оцінює його на рівні 69 млн тонн, тоді як в 2022 році він склав орієнтовно 73,8 млн тонн.

В свою чергу, аналітик Barva Invest нагадує, що в цьому році в Україні загалом відзначається скорочення площ під зерновими на користь олійних культур. Соняшник та сою сіють через вищу рентабельність цих культур в порівнянні з зерновими, та їх менший питомий об'єм, що спрощує зберігання збіжжя.

Експерт також зазначає, що зараз все ще складно оцінити реальні наслідки підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, оскільки вони будуть залежати, в тому числі, від впливу погодних умов. Однак, вони точно менші за максимальну оцінку в 10% від загального врожаю по Україні, яку озвучують деякі експерти.

Щодо теракту, то говорити про втрати врожаю на рівні 10% - це забагато, як я вважаю. Якщо дивитись на цифри посівних площ, то на Миколаївську область припадає 9,1% загальних посівних площ соняшника та 0,3% сої, але вони розташуванні не лише вздовж Нової Каховки". Андрій Новосьолов аналітик Barva Invest

При цьому публікація будь-яких статистичних даних по Херсонській області обмежена з об'єктивних причин.

Андрій Новосьолов підкреслює, що головним негативним наслідком російського теракту на Каховській ГЕС є інфраструктурні втрати , а вже потім втрати врожаю. Через це є сенс говорити скоріше про довгострокове скорочення врожайності в постраждалих регіонах через проблеми з іригацією .

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через знищення Каховської ГЕС. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення затоплених грунтів.

Крім того, замміністра оцінює загальний врожай зернових в Україні в 2023 році на рівні 46 млн тонн, що на 10-15% менше минулорічних показників.