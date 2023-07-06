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Жнива в Україні: експерт озвучив прогнози врожаю ранніх сільгоспкультур
В 2023/2024 маркетинговому році (МР), який почався 1 липня і триватиме до 30 червня, Україна матиме врожай пшениці на рівні 17,4 млн тонн, ячменю - 4,5 млн тонн, ріпаку - 3,8 млн тонн. Про це повідомив аналітик олійних культур трейдингової компанії Barva Invest Андрій Новосьолов в коментарі для видання Delo.ua.
Ось так виглядає прогноз трейдингової компанії на 2023/2024 МР в порівнянні з минулорічними показникам та прогнозом асоціації УЗА (в млн тонн):
|Вид культури:
|Прогноз Barva Invest
|Врожай в минулому сезоні
|Різниця, %
|Прогноз УЗА
|Пшениця
|17,4
|20,8
|-16%
|17,9
|Ячмінь
|4,5
|5,6
|-20%
|4,4
|Ріпак
|3,8
|3,3
|+15%
|3,8
Стосовно загального врожаю зернових та олійних культур в нинішньому сезоні, УЗА оцінює його на рівні 69 млн тонн, тоді як в 2022 році він склав орієнтовно 73,8 млн тонн.
В свою чергу, аналітик Barva Invest нагадує, що в цьому році в Україні загалом відзначається скорочення площ під зерновими на користь олійних культур. Соняшник та сою сіють через вищу рентабельність цих культур в порівнянні з зерновими, та їх менший питомий об'єм, що спрощує зберігання збіжжя.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Експерт також зазначає, що зараз все ще складно оцінити реальні наслідки підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС, оскільки вони будуть залежати, в тому числі, від впливу погодних умов. Однак, вони точно менші за максимальну оцінку в 10% від загального врожаю по Україні, яку озвучують деякі експерти.
При цьому публікація будь-яких статистичних даних по Херсонській області обмежена з об'єктивних причин.
Андрій Новосьолов підкреслює, що головним негативним наслідком російського теракту на Каховській ГЕС є інфраструктурні втрати, а вже потім втрати врожаю. Через це є сенс говорити скоріше про довгострокове скорочення врожайності в постраждалих регіонах через проблеми з іригацією.
Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів, що декілька мільйонів тонн українського врожаю може бути втрачено через знищення Каховської ГЕС. У більшості випадків потрібно буде застосовувати спеціальні методи відновлення затоплених грунтів.
Крім того, замміністра оцінює загальний врожай зернових в Україні в 2023 році на рівні 46 млн тонн, що на 10-15% менше минулорічних показників.