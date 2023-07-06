Жатва в Украине: эксперт озвучил прогнозы урожая ранних сельхозкультур

В 2023/2024 маркетинговом году (МГ), который начался 1 июля и продлится до 30 июня, Украина соберет урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн. Об этом сообщил аналитик по масличным культурам трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua.

Вот так выглядит прогноз трейдинговой компании на 2023/2024 МГ по сравнению с прошлогодними показателями и прогнозом ассоциации УЗА (в млн тонн):

Вид культуры: Прогноз Barva Invest Урожай в прошлом сезоне Разница, % Прогноз УЗА Пшеница 17,4 20,8 -16% 17,9 Ячмень 4,5 5,6 -20% 4,4 Рапс 3,8 3,3 +15% 3,8

Касательно общего урожая зерновых и масличных культур в нынешнем сезоне, УЗА оценивает его на уровне 69 млн тонн, тогда как в 2022 году он составил ориентировочно 73,8 млн тонн.

В свою очередь, аналитик Barva Invest напоминает, что в этом году в Украине в целом отмечается сокращение площадей под зерновыми в пользу масличных культур. Подсолнечник и сою сеют больше из-за их более высокой рентабельности по сравнению с зерновыми, а также меньшего удельного объема, что упрощает их хранение.

Эксперт также отмечает, что сейчас все еще сложно оценить реальные последствия подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, поскольку они будут зависеть от влияния погодных условий. Однако они точно меньше максимальной оценки в 10% от общего урожая по Украине, озвученной ранее некоторыми экспертами.

Что касается теракта, то говорить о потерях урожая на уровне 10% - это слишком много, как я считаю. Если смотреть на цифры посевных площадей, то на Николаевскую область приходится 9,1% общей посевной площади подсолнечника и 0,3% сои, но они расположены не только вдоль Новой Каховки». Андрей Новоселов аналитик Barva Invest

При этом публикация каких-либо статистических данных по Херсонской области ограничена по объективным причинам.

Андрей Новоселов подчеркивает, что главным негативным последствием российского теракта на Каховской ГЭС являются инфраструктурные потери , а уже потом потери урожая. Поэтому есть смысл говорить скорее о долгосрочном сокращении урожайности в пострадавших регионах из-за проблемы с ирригацией .

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал, что несколько миллионов тонн украинского урожая может быть потеряно из-за уничтожения Каховской ГЭС. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы для восстановления затопленных грунтов.

Кроме того, замминистра оценивает общий урожай зерновых в Украине в 2023 году на уровне около 46 млн. тонн, что на 10-15% меньше прошлогодних показателей.