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Жатва-2023: в Украине намолочено 16,6 млн тонн зерна нового урожая
Сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на начало августа проведен на площади 3 782 тыс. га. Аграрии всех областей Украины уже намолотили 16 млн. 574 тыс. тонн зерна нового урожая.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Отмечается, что лидерами по сбору зерновых культур остаются сельхозтоваропроизводители Николаевщины, они обмолотили 82% площадей, намолот на Одесщине - более 2 млн тонн.
Также аграрии 9 областей закончили сбор гороха.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины приступили к уборке гречихи.
В целом сбор ранних зерновых и зернобобовых культур по состоянию на начало августа проведен на площади 3 782 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га, в частности:
- пшеницы обмолочено 2698 тыс. га (урожайность – 46,4 ц/га), намолочено 12 513 тыс. тонн;
- ячменя обмолочено 939 тыс. га (урожайность – 40 ц/га), намолочено 3755 тыс. тонн;
- гороха обмолочено 125,3 тыс. га (урожайность – 24,5 ц/га), намолочено 306,4 тыс. тонн.
Кроме того, продолжается сбор озимого рапса: на площади 1182,3 тыс. га, намолочено 3319,8 тыс. тонн семян при урожайности 28,1 ц/га.
Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн. тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.
По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн .
Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.
Источник фото: ua.depositphotos.com