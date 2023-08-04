Жатва-2023: в Украине намолочено 16,6 млн тонн зерна нового урожая

Сбор ранних зерновых и зернобобовых культур на начало августа проведен на площади 3 782 тыс. га. Аграрии всех областей Украины уже намолотили 16 млн. 574 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что лидерами по сбору зерновых культур остаются сельхозтоваропроизводители Николаевщины, они обмолотили 82% площадей, намолот на Одесщине - более 2 млн тонн.

Также аграрии 9 областей закончили сбор гороха.

Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины приступили к уборке гречихи.

В целом сбор ранних зерновых и зернобобовых культур по состоянию на начало августа проведен на площади 3 782 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га, в частности:

пшеницы обмолочено 2698 тыс. га (урожайность – 46,4 ц/га), намолочено 12 513 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 939 тыс. га (урожайность – 40 ц/га), намолочено 3755 тыс. тонн;

гороха обмолочено 125,3 тыс. га (урожайность – 24,5 ц/га), намолочено 306,4 тыс. тонн.

Кроме того, продолжается сбор озимого рапса: на площади 1182,3 тыс. га, намолочено 3319,8 тыс. тонн семян при урожайности 28,1 ц/га.

Напомним, Украинская зерновая ассоциация прогнозирует, что в 2023 году в Украине соберут 24,4 млн. тонн пшеницы в сыром весе или 23,5-24 млн. тонн в весе после доработки.

По предварительным прогнозам, в этом году урожай зерновых и зернобобовых культур составит 45 млн. тонн .

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

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