Украинские зерновики просят ЕС упростить транзит зерна в европейские порты и компенсировать часть расходов

Украинская зерновая ассоциация призывает еврокомиссара по торговле Валдиса Домбровскиса посодействовать оптимизации альтернативных маршрутов, так называемых "Путей солидарности", экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны.

Как говорится в сообщении профильной ассоциации, там предлагают Еврокомиссии увеличить экспорт через "Пути солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц, компенсировав часть расходов европейских перевозчиков и портов, осуществляющих транзит украинского зерна.

Отмечается, что это приведет к существенному уменьшению стоимости перевозки зерна и позволит украинским аграриям безубыточно вывезти излишки в страны, нуждающиеся в украинском зерне, и стабилизировать глобальную продовольственную безопасность.

В УЗА напоминают, что в 2022 году Украина собрала более 73 миллионов тонн зерновых и масличных культур, а экспорт в сезоне 2022/2023 годов составил около 58 миллионов тонн.

Более 29 миллионов тонн зерновых и масличных было экспортировано через украинские черноморские порты в рамках "зерновой инициативы", чуть более 15 миллионов тонн – через дунайские порты, а около 14 миллионов тонн – по железной дороге и автотранспортом.

В нынешнем году урожай зерновых и масличных прогнозируется в 69 миллионов тонн, а объем экспорта в 2023/2024 маркетинговом году – около 45 миллионов тонн. Также вдобавок Украина экспортирует масло и шроты в объеме около 9-10 миллионов тонн в год.

"В связи со срывом Черноморской зерновой инициативы Российской Федерацией Украина столкнулась с неотложной потребностью дополнительно увеличить пропускную способность "Путей солидарности" примерно на 1-1,5 миллиона тонн зерна в месяц", - указывают в УЗА.

По мнению зерновиков, это можно сделать за счет экспорта через порты стран Балтии (Клайпеда и другие), Германии (Росток, Гамбург), Нидерландов (Роттердам), Хорватии (Риека), Италии (Триест) и Словении (Копер).

"Развитие этих маршрутов активно поддерживается Европейской комиссией. Следует заметить, что эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Разница в цене составляет примерно 30-40 евро за тонну. Следовательно, УЗА просит ЕС ввести "зеленые коридоры" для украинской сельскохозяйственной продукции", - отмечают в пресс-службе.

В УЗА предлагают при перевозке зерна в морпорты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении перенести санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль из пунктов пропуска на границе с Украиной на территорию страны назначения: это должно обеспечить значительное увеличение экспорта.

Также там призывают Еврокомиссию ввести субсидии для компенсации европейским перевозчикам дополнительных логистических расходов на транзитные перевозки и частичную компенсацию европейским портам так называемых портовых расходов на украинское зерно.

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