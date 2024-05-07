Армия агрессора ударила по Запорожской области 291 раз, в Сумской области слышали 21 взрыв: как прошли сутки в регионах

В Харьковской области три человека получили ранения, еще один человек погиб от взрыва неизвестного устройства. В Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях повреждены частные дома.

Российская армия обстреляла 14 населенных пунктов Харьковщины

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 14 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Золочев, Петропавловка, Боровая.

В частности, в результате обстрела КАБ с. Боровая Изюмского района по частным домам травмирована 16-летняя девушка, 55-летний мужчина, 54-летняя женщина.

В с. Близнюки Лозовского района на территории частного домовладения в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб 55-летний мужчина.

В результате обстрела с. Липцы Харьковского района поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Из-за обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района горели трактор, деревья, два хозяйственных постройки и здание разрушенного кафе. В с. Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела горели кровли домов и крыша хозяйственного сооружения. В г. Волчанск в результате вражеского артобстрела повреждены 2 частных дома.

Враг 11 раз обстрелял Доне цкую область

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов в Донецкой области Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В частности, в Великой Новоселке Волновахского района поврежден дом.

В Марьинской общине Покровского района поврежден инфраструктурный объект в Елизаветовке. В Кураховской общине обстреляны Курахово, Кураховка и Веселый Гай.

В Лиманской общине Краматорского района разрушен гараж в Заречном. В Ильиновской общине повреждены 4 дома: 2 в Калиновом и 2 в Старой Николаевке.

В Торецке Бахмутского района повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственных здания.

В Сумской области раздался 21 взрыв

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская и Эсманьская общины.

На Днепропетровщине повреждены частные дома

"В течение ночи враг четырежды атаковал Никопольщину", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Он рассказал, что враг из артиллерии обстрелял Марганецкую общину. Дронами-камикадзе ударил по самому Никополю и Мировской общине.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка, магазин и газопровод. Погибших и пострадавших нет.

Вражеская армия 291 раз ударила по Запорожской области

В течение суток оккупанты 291 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, 102 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 5 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 184 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоданиловки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 10 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области один человек получил ранения

Согласно информации от главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Ивановка, Благовещенское, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Садовое, Приозерное, Станислав, Кизомис, Велетенское, Берислав, Республиканец, Шляхово, Новоалександровка, Красный Маяк и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 16 частных домов. Были зафиксированы попадания в админздание, офисное помещение, газопровод, а также частные автомобили.

Из-за вражеской агрессии 1 человек получил ранения.

Николаевщину атаковал БпЛА "Ланцет"

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен БпЛА типа "Ланцет". Кроме того, враг нанес минометные обстрелы по акватории Очаковской общине. Пострадавших нет.