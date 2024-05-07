Армія агресора вдарила по Запорізькій області 291 раз, на Сумщині чули 21 вибух: як пройшла доба у регіонах

У Харківській області троє людей отримали поранення, ще один чоловік загинув від вибуху невідомого пристрою. У Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях пошкоджені приватні будинки.

Російська армія обстріляла 14 населених пунктів Харківщини

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 14 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Золочів, Петропавлівка, Борова.

Зокрема, внаслідок обстрілу КАБ с. Борова Ізюмського району по приватним будинкам травмовано 16-річну дівчину, 55-річного чоловіка, 54-річну жінку.

У с. Близнюки Лозівського району на території приватного домоволодіння внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 55–річний чоловік.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Через обстріл с. Черкаські Тишки Харківського району горіли трактор, дерева, дві господарчі споруди та будівля зруйнованого кафе. У с. Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу горіли покрівлі будинків та дах господарчої споруди. У м. Вовчанськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

Ворог 11 разів обстріляв Донеччину

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілів у Донецькій області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Зокрема, у Великій Новосілці Волноваського району пошкоджено будинок.

У Мар'їнській громаді Покровського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт у Єлизаветівці. У Курахівській громаді обстріляні Курахове, Курахівка і Веселий Гай.

У Лиманській громаді Краматорського району зруйновано гараж у Зарічному. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Калиновому і 2 у Старій Миколаївці.

У Торецьку Бахмутського району пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і 2 господарчі будівлі.

У Сумській області пролунав 21 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади.

На Дніпропетровщині пошкоджені приватні будинки

"Протягом ночі ворог чотири рази атакував Нікопольщину", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Він розповів, що ворог з артилерії обстріляв Марганецьку громаду. Дронами-камікадзе вдарив по самому Нікополю та Мирівській громаді.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, магазин і газогін. Загиблих та постраждалих немає.

Ворожа армія 291 раз вдарила по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 291 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, 102 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 184 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині одна людина отримала поранення

Згідно з інформацією від очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі.

Через ворожу агресію 1 людина дістала поранення.

Миколаївщину атакував БпЛА "Ланцет"

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, за минулу добу силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено БпЛА типу "Ланцет". Крім того, ворог завдав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громаді. Постраждалих немає.