"Укроборонпром" начинает производить боеприпасы калибров НАТО – 60-мм мины

Предприятия "Укроборонпрома" не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов и минометных мин советских калибров, но постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО – 60-мм минометных мин.

Об этом на форуме оборонных индустрий "Украина-ЕС" рассказал гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, передает пресс-служба Общества.

Он отметил, что предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" делают все возможное и невозможное для увеличения производства вооружений и военной техники как на отечественных мощностях, так и на тех, которые расположены за границами Украины.

Глава "Укроборонпрома" рассказал, что предприятия Общества не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин.

Он отметил, что известен ориентировочный объем производства боеприпасов на российских предприятиях и на предприятиях их партнеров.

"Понимаем, что наших собственных мощностей даже с большим ростом производства недостаточно, чтобы вести войну на паритетных условиях. Поэтому задача предприятий "Укроборонпрома" и союзников Украины – обеспечить наши Силы обороны достаточным количеством боеприпасов для освобождения временно оккупированных территорий", – рассказал руководитель Общества.

Относительно развития сотрудничества с ведущими европейскими оружейными компаниями Сметанин отметил, что "Укроборонпром" открыт к диалогу с европейскими партнерами и готов к разным форматам взаимодействия, в частности, созданию новых совместных предприятий.

В то же время, по его словам, следует предусмотреть страхование инвестиций и новых мощностей, которые будут созданы. Это может быть реализовано благодаря средствам европейских фондов или арестованным в Европе суверенным активам России.

Напомним, "Укроборонпром" будет производить стрелковое оружие по стандартам НАТО – о соответствующих намерениях было заключено соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka as, дочерней компанией Colt CZ Group SE.

Кроме того, "Укроборонпром " подписал меморандум с ведущей компанией по разработке и производству ракетных систем – MBDA Deutschland.

А в январе 2024 года стало известно, что "Укроборонпром" начинает стратегическое партнерство с четырьмя литовскими компаниями, специализирующимися на инновационных разработках и производстве военной техники.

Украине нужно финансирование для производства оружия

Разрыв между возможностями украинской оборонной промышленности и доступными для закупки вооружений средствами только на 2024 год составляет 10 миллиардов долларов, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Он призвал страны-партнеры помочь преодолеть этот разрыв, заключая прямые контракты с украинскими компаниями. Сделать это можно, присоединяясь к инициативе ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которой – собрать 10 миллиардов долларов на производство украинского оружия в этом году.

"Украинская оборонная промышленность стремительно растет. В прошлом году производство оружия и военной техники выросло в три раза. В этом году уже законтрактовано вдвое больше, чем произведено в прошлом году. Но с вашей поддержкой мы можем достичь еще большего", - обратился к союзникам чиновник.

Также он заявил, что украинской оборонке есть что предложить европейским партнерам: 300 тысяч специалистов работают на 500 предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем украинским компаниям Камышин порекомендовал общаться с европейскими коллегами, демонстрируя собственные изделия и разработки.