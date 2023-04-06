"Укроборонпром" вместе с польской компанией будет производить снаряды для танков

В рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в Республику Польша, одно из предприятий Концерна "Укроборонпром" заключило соглашение с Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) о производстве танковых снарядов калибра 125 мм.

Предполагается создание новых производственных линий, рассчитанных на изготовление большого количества боеприпасов для 125 мм танковых пушек, сообщает "Укроборонпром".

Из-за высоких рисков российских ракетных ударов по территории Украины строительство завода планируется в Польше. Украина предоставит свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом.

"Это еще один шаг к дальнейшему укреплению партнерства между Украиной и Польшей в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Кроме того, "Укроборонпром" планируют транспортировать в новый оборонный холдинг, который будет выглядеть как небольшой корпоративный центр и отраслевые холдинги по направлениям, которые будут руководствоваться в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" наладил производство и уже приступил к отгрузке артиллерийского 122-мм снаряда, который ранее, по словам министра обороны Алексея Резникова, был дефицитным.