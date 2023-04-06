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Промисловість
Дата публікації

“Укроборонпром” разом з польською компанією вироблятиме снаряди для танків

снаряди, україна, польща,
Передбачається розгортання нових виробничих ліній

У рамках візиту пПрезидента України Володимира Зеленського до Республіки Польща, одне з підприємств Концерну “Укроборонпром” уклало угоду з Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. 

Передбачається розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат, повідомляє "Укроборонпром".

Через високі ризики російських ракетних ударів по території України, будівництво заводу планується в Польщі. Україна ж надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

"Це ще один крок до подальшого зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері", - йдеться в повідомленні.

Окрім того “Укроборонпром” планують транспортувати в новий оборонний холдинг, який виглядатиме як невеликий корпоративний центр і галузеві холдинги за напрямками, які керуватимуться відповідно до стандартів НАТО. 

Нагадаємо, державний концерн "Укроборонпром" налагодив виробництво та вже розпочав відвантаження артилерійського 122-мм снаряду, який раніше, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, був дефіцитним.