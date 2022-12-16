"Укроборонпром" уклав угоду зі Шведською оборонною асоціацією SOFF

Державний концерн "Укроборонпром" 15 грудня уклав угоду про співпрацю з Шведською асоціацією безпеки та оборонної промисловості SOFF. Це вже 27-ма міжнародна угода, укладена “Укроборонпромом” з країнами-партнерами за час повномасштабного вторгнення.

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Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що предметом угоди є співробітництво у галузі оборонного виробництва, досліджень та розробок.

До складу SOFF входить 180 компаній-членів. Усі вони спеціалізуються на кіберзахисті, цивільному захисті та оборонних проєктах.

Асоціація підтримує тісний діалог і широко співпрацює з урядом Швеції, а також зі Збройними силами Швеції, тож, сприятиме залученню урядових структур до налагодження між нашими країнами двостороннього співробітництва та торгівлі в оборонній сфері.

ДОВІДКА:

"The SWEDISH SECURITY & DEFENCE INDUSTRY ASSOCIATION" ("SOFF") – Шведська асоціація безпеки та оборонної промисловості, метою якої є об’єднання безпекових та оборонних компаній у Швеції, а також скандинавських та європейських організацій.

Асоціація представляє шведську галузь безпеки та оборони в ASD (Асоціація аерокосмічної та оборонної промисловості Європи), NIAG/PfP (Промислова консультативна група НАТО/Партнерство заради миру) і є представником від Шведської національної асоціації оборонної промисловості (NDIA) в ЄС (Європейська оборонна асоціація Агентство, Комісія ЄС) і в організації Північного оборонного співробітництва (NORDEFCO).

Раніше "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.