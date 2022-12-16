Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Промисловість
Дата публікації

"Укроборонпром" уклав угоду зі Шведською оборонною асоціацією SOFF

"Укроборонпром" уклав угоду зі Шведською оборонною асоціацією SOFF

Державний концерн "Укроборонпром" 15 грудня уклав угоду про співпрацю з Шведською асоціацією безпеки та оборонної промисловості SOFF. Це вже 27-ма міжнародна угода, укладена “Укроборонпромом” з країнами-партнерами за час повномасштабного вторгнення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що предметом угоди є співробітництво у галузі оборонного виробництва, досліджень та розробок.

До складу SOFF входить 180 компаній-членів. Усі вони спеціалізуються на кіберзахисті, цивільному захисті та оборонних проєктах.

Асоціація підтримує тісний діалог і широко співпрацює з урядом Швеції, а також зі Збройними силами Швеції, тож, сприятиме залученню урядових структур до налагодження між нашими країнами двостороннього співробітництва та торгівлі в оборонній сфері.

ДОВІДКА: 

"The SWEDISH SECURITY & DEFENCE INDUSTRY ASSOCIATION" ("SOFF") – Шведська асоціація безпеки та оборонної промисловості, метою якої є об’єднання безпекових та оборонних компаній у Швеції, а також скандинавських та європейських організацій.

Асоціація представляє шведську галузь безпеки та оборони в ASD (Асоціація аерокосмічної та оборонної промисловості Європи), NIAG/PfP (Промислова консультативна група НАТО/Партнерство заради миру) і є представником від Шведської національної асоціації оборонної промисловості (NDIA) в ЄС (Європейська оборонна асоціація Агентство, Комісія ЄС) і в організації Північного оборонного співробітництва (NORDEFCO).

Раніше "Укроборонпром" та Міжурядова агенція оборонного співробітництва (AMOS) при Міністерстві оборони Чеської Республіки підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

Автор:
Світлана Манько