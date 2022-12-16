"Укроборонпром" заключил соглашение со Шведской оборонной ассоциацией SOFF

Государственный концерн "Укроборонпром" 15 декабря заключил соглашение о сотрудничестве со Шведской ассоциацией безопасности и оборонной промышленности SOFF. Это уже 27-е международное соглашение, заключенное "Укроборонпромом" со странами-партнерами за время полномасштабного вторжения.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Предметом соглашения является сотрудничество в области оборонного производства, исследований и разработок.

В состав SOFF входит 180 компаний-членов. Все они специализируются на киберзащите, гражданской защите и оборонных проектах.

Ассоциация поддерживает тесный диалог и широко сотрудничает с правительством Швеции, а также с Вооруженными силами Швеции и будет способствовать привлечению правительственных структур к налаживанию между нашими странами двустороннего сотрудничества и торговли в оборонной сфере.

СПРАВКА:

"The SWEDISH SECURITY & DEFENCE INDUSTRY ASSOCIATION" ("SOFF") – Шведская ассоциация безопасности и оборонной промышленности, целью которой является объединение компаний безопасности в Швеции, а также скандинавских и европейских организаций.

Ассоциация представляет шведскую область безопасности и обороны в ASD (Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы), NIAG/PfP (Промышленная консультативная группа НАТО/Партнерство ради мира) и является представителем от Шведской национальной ассоциации оборонной промышленности (NDIA) в ЕС (Европейская оборонная ассоциация Агентство), Комиссия ЕС) и в организации Северного оборонного сотрудничества (NORDEFCO).

Ранее "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны Чешской Республики подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.