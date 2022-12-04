"Укроборонпром" провел ряд успешных испытаний украинских дронов-камикадзе

"Укроборонпром" провел ряд успешных испытаний украинского беспилотника-камикадзе с дальностью поражения около 1000 км. Об этом сообщила в эфире национального телемарафона спикер концерна Наталья Сад.

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"Мы некоторое время назад анонсировали разработку дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 кг боевого вещества, взрывчатого вещества и дальностью поражения до 1000 километров или даже больше. На сегодняшний день ряд успешных этапов испытаний – позади", – сказала она.

По словам Сад, "Укроборонпром" во исполнение поручения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины переходит к этапу испытаний БПЛА под действием средств радиоэлектронной борьбы.

"После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание сдержать", - отметила представительница оборонного концерна.

Напомним, что еще в августе "Укроборонпром" совместно с Генштабом ВСУ разработали программу развития беспилотных систем для украинских сил безопасности и обороны. В октябре в концерне сообщили, что работают над новой разработкой, которая должна стать "ответом" иранским дронам-камикадзе Shahed-136, активно использовавшимся Россией в войне против Украины в октябре-ноябре.