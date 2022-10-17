В "Укроборонпроме" намекнули, что разрабатывают украинский ответ иранским дронам

Государственный концерн "Укроборонпром" 17 октября заявил, что работает над созданием новой разработки, намекнув, что речь идет об украинском ответе иранским беспилотникам "Шахед-136".

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Известны следующие характеристики разработки: дальность – 1000 км, вес боевой части – 75 кг.

"Мы практически Ничего вам нет рассказываем ( да надо , поверьте ), но это " ничего" успешно работает на поле боя , а еще некоторое " ничего " раз за вместе проходит успешные испытание . Вы скажете , этого недостаточно . Согласны , поэтому отдаем предпочтение работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями ", - отметили в "Укроборонпроме", добавив, что завершают разработку.

Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине, но тогда иранские власти отрицали это.

Впоследствии во время деоккупации Харьковщины украинские военные сбили БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска.

Как следствие Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировали на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно принял решение лишить аккредитации посла Ирана.

Отметим, что украинским специалистам передали образцы всех сбитых иранских дронов Shahed-136, чтобы они разработали эффективную систему противодействия им.

Shahed-136 – это бразирующий боеприпас, предназначенный для поражения целей на дальнем расстоянии. Дрон наводится на стационарную цель по спутниковым координатам и запускается с пусковой платформы. Он имеет громкий двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовку в носовой части дрона.

Дальность полета таких БПЛА составляет до 2500 км, вес составляет 200 кг, длина – 3,5 метра, размах крыльев – 2,5 метра, они развивают относительно небольшую скорость в 120-180 км/ч, что позволяет атаковать их из стрелкового оружия.