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Банки
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Иран и Россия объединят свои банковские системы

Иран и Россия объединят свои банковские системы
Фото: depositphotos

Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандоузи заявил, что сети банковских карт Ирана и России, как ожидается, будут связаны в течение нескольких месяцев.

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Об этом сообщает Xinhua.

"Хорошие переговоры были проведены между иранским и российским центральными банками, и я надеюсь, что связь между банковскими сетями, а также связь между сетями (национальной платежной системы Ирана) Shetab и (российского) банка "Мир" карты, состоится в течение последующих двух-трех месяцев", - цитирует Хандоузи.

По его словам, соединение банковских сетей Ирана и России облегчит ведение бизнеса экономическим операторам и туристы также смогут пользоваться этой банковской сетью.

Напомним, что российская армия начала активно применять иранские беспилотники Shahed-136. Впрочем, это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине.