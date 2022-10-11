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Іран та Росія об’єднають свої банківські системи
Міністр економіки та фінансів Ірану Ехсан Хандоузі заявив, що мережі банківських карт Ірану та Росії, як очікується, будуть пов'язані протягом наступних кількох місяців.
Про це повідомляє Xinhua.
"Хороші переговори були проведені між іранським і російським центральними банками, і я сподіваюся, що зв’язок між банківськими мережами, а також зв’язок між мережами (національної платіжної системи Ірану) Shetab і (російського) банку "Мир" карти, відбудеться протягом наступних двох-трьох місяців", - цитує Хандоузі.
За його словами, з'єднання банківських мереж Ірану і Росії облегчить ведення бізнесу економічним операторам, і туристи також зможуть користуватися цією банківською мережею.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.