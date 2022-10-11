Іран та Росія об’єднають свої банківські системи

Міністр економіки та фінансів Ірану Ехсан Хандоузі заявив, що мережі банківських карт Ірану та Росії, як очікується, будуть пов'язані протягом наступних кількох місяців.

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Про це повідомляє Xinhua.

"Хороші переговори були проведені між іранським і російським центральними банками, і я сподіваюся, що зв’язок між банківськими мережами, а також зв’язок між мережами (національної платіжної системи Ірану) Shetab і (російського) банку "Мир" карти, відбудеться протягом наступних двох-трьох місяців", - цитує Хандоузі.

За його словами, з'єднання банківських мереж Ірану і Росії облегчить ведення бізнесу економічним операторам, і туристи також зможуть користуватися цією банківською мережею.

Нагадаємо, що російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.