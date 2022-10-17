В "Укроборонпромі" натякнули, що розробляють українську відповідь іранським дронам

Державний концерн "Укроборонпром" 17 жовтня заявив, що працює над створенням нової розробки, натякнувши, що мова йде про українську відповідь іранським безпілотникам "Шахед-136".

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Відомі такі характеристики розробки: дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг.

"Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це "нічого" успішно працює на полі бою, а ще деяке "нічого" раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами", — зазначили в "Укроборонпромі", додавши, що завершують розробку.

Раншіе Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Згодом, під час деокупації Харківщини українські військові збили БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська.

Як наслідок Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Зазначимо, що українським фахівцям передали зразки усіх збитих іранських дронів Shahed-136, аби вони розробили ефективну систему протидії їм.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.