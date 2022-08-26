"Укроборонпром" разработал программу развития беспилотной составляющей в ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработал программу развития беспилотных систем для украинских сил безопасности и обороны. Как указано в сообщении сторон, это сделано во исполнение поручения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Отмечается, что специалисты, вовлеченные в этот проект, систематизировали знания о боевом применении беспилотников, их месте на поле боя, проработали вопросы по видам техники, их тактико-техническим характеристикам, а также необходимым боеприпасам и так далее. В ходе работы были учтены зарубежные наработки, а также боевой опыт украинских пилотов.

Также программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях. Однако другой информации в сообщении не приводится.

Указано лишь, что авторы программы уже презентовали ее главкому ВСУ и рассчитывают на скорейшую ее реализацию, что в свою очередь позволит ускорить победу Украины в войне с Россией.

"Эта работа призвана помочь, в том числе, частным производителям, многие из которых сейчас работают во благо сил безопасности и обороны. Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, о возможной помощи, о масштабировании и об оперативности и безопасности производства", - отметил менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.

Отметим также, что Министерство обороны Литвы по итогам очередной кампании по сбору пожертвований в этой стране закупит у Польши 37 дронов-камикадзе, которые будут переданы Украине.

В свою очередь, в соседней Латвии на днях удалось собрать деньги на покупку очередного беспилотника Bayraktar для ВСУ. При этом ранее компания-производитель этих дронов уже неоднократно отказывалась от получения средств за БПЛА на нужды украинской армии.