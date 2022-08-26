Литва на собранные пожертвования закупит у Польши 37 дронов-камикадзе для Украины

Литва по итогам очередной кампании по сбору пожертвований на военную помощь Украине закупит у Польши 37 дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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"Часть средств, собранных Legion Of Boom (1 миллион евро), будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использована для закупки 37 дронов-камикадзе у Польши, которые затем отправят Украине. Спасибо всем, кто сделал пожертвования!" - написал Анушаускас в Twitter в пятницу.

В свою очередь, как уточнил инициатор кампании Legion Of Boom литовский журналист Андрюс Тапинас, речь идет о беспилотниках Warmate от польского производителя WB group.

При этом, по его словам, изначально ожидалось, что дронов будет 25, но удалось договориться о 27, а еще 10 производитель решил передать в поддержку Украины бесплатно. Тапинас добавил, что теперь осталось завершить формальности, подписать контракт с Минобороны и перечислить ему 1 миллион евро.

Кампания по сбору средств на вооружение для Украины Legion of Boom была приурочена к ее Дню независимости, отмечавшемуся 24 августа. По данным инициатора, на момент завершения сбора литовцы пожертвовали 1,545 миллиона евро.

Напомним также, что ранее по инициативе телеведущего Тапинаса литовцы за три дня собрали 6 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar, который в итоге компания-производитель решила передать бесплатно. Позже аналогичное решение компания Baykar приняла в отношении 600 миллионов гривен, собранных в Украине на три "Байрактара" по инициативе Сергея Притулы: в итоге эти деньги пошли на покупку космического радиоволнового спутника компании ICEYE.