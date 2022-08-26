Литва на зібрані пожертвування закупить у Польщі 37 дронів-камікадзе для України

Литва за підсумками чергової кампанії зі збору пожертв на військову допомогу Україні закупить у Польщі 37 дронів-камікадзе. Про це повідомив у своєму Twitter міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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"Частина коштів, зібраних Legion Of Boom (1 мільйон євро), буде передана литовському Міністерству національної оборони і буде використана для закупівлі 37 дронів-камікадзе у Польщі, які потім відправлять Україні. Дякую всім, хто зробив пожертвування!" - написав Анушаускас у Twitter у п'ятницю.

Як уточнив ініціатор кампанії Legion Of Boom литовський журналіст Андрюс Тапінас, йдеться про безпілотники Warmate від польського виробника WB group.

При цьому, за його словами, спочатку очікувалося, що дронів буде 25, але вдалося домовитися про 27, а ще 10 виробник вирішив передати на підтримку України безкоштовно. Тапінас додав, що тепер залишилося завершити формальності, підписати контракт із Міноборони та перерахувати йому 1 мільйон євро.

Кампанія зі збору коштів на озброєння для України Legion of Boom була приурочена до її Дня незалежності, що відзначався 24 серпня. За даними ініціатора, на момент завершення збору литовці пожертвували 1,545 мільйонів євро.

Нагадаємо також, що раніше за ініціативи телеведучого Тапінаса литовці за три дні зібрали 6 мільйонів євро на турецький ударний безпілотник Bayraktar, який у підсумку компанія-виробник вирішила передати безкоштовно. Пізніше аналогічне рішення компанія Baykar ухвалила щодо 600 мільйонів гривень, зібраних в Україні на три "Байрактари" з ініціативи Сергія Притули: у результаті ці гроші пішли на покупку космічного радіохвильового супутника компанії ICEYE.