Технічні характеристики та переваги супутника, який купив Фонд Притули: всі деталі угоди

Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули на придбання супутника для ЗСУ є важливим кроком для підсилення оборонних можливостей України. Новий радарний супутник надасть Україні безперебійний доступ до даних за будь-якої погоди.

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Про це йдеться у прес-релізі компанії ICEYE.

“Цей договір – це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб Українського уряду у даних спостереження і суттєва допомога нашим Збройним силам за кошти, які зібрали українці. Хочу подякувати людині, завдяки якій ми вийшли на максимальне порозуміння із компанією-продавцем і здійснили цей проект. Я говорю про українця, гуру космічної галузі Макса Полякова. Завдяки йому та його команді ми змогли виконати цей проєкт тихо, швидко і компетентно”, - розповів Сергій Притула, засновник Благодійного Фонду Сергія Притули.

“Завдяки купівлі супутника ICEYE, українські супутникові можливості посилюються: у комбінації з оптичним супутником GEOSAT 2 наша країна отримує перевагу в аналітиці космічних даних. Таке поєднання технологічних засобів з можливостями професійної аналітики є кроком до технологізації не лише обороноздатності України, але і відновлення економіки після Перемоги”, - прокоментував угоду підприємець у галізу космічних та ІТ технологій, засновник EOS Data Analytics, меценат Макс Поляков.

Знімки з SAR супутників створюються за допомогою радіохвиль, які посилаються з супутника на Землю, відбиваються від поверхні та повертаються до датчиків супутника.

Радарні супутники, на відміну від оптичних, самі “підсвічують” об'єкти радіохвилями, тому не залежать від погодних умов. Залежно від матеріалу поверхні, об'єкти по-різному відбиватимуть одну і ту ж радіохвилю. Завдяки цій різниці певні об'єкти на знімках виходять світлішими, а інші - темнішими.

Для аналізу знімків, отриманих з SAR-супутників, критичною умовою є наявність фахівців, які мають досвід роботи саме з цим видом знімків. Таких фахівців не так багато у всьому світі, але в Україні вони є, і вони продовжують розвивати свою експертизу. Процес справді повністю відрізняється від аналізу зображень, отриманих з оптичних супутників, та здійснюється фактично “вручну”, очима фахівця. Такий фахівець має напрацювати специфічний “SAR-зір”, адже зображення з SAR-супутника - це графічна інтерпретація відбитих радіохвиль, що має іншу фізику процесу, не таку як при “звичайних” оптичних зображеннях. Натомість для обробки великого масиву даних з оптичних супутників, окрім людського ресурсу, використовуються технології AI та нейронні мережі.

“Угода між ICEYE та Благодійним Фондом Сергія Притули є важливим кроком для підсилення космічних можливостей України. По-перше, лише обмежена кількість країн має у своєму розпорядженні SAR супутники, завдяки чому Україна отримує конкурентну перевагу в отриманні даних. Їх Україна отримуватиме в режимі наближеному до реального часу, завдяки чому час від замовлення до отримання даних скоротиться до годин. По-друге, супутник вже перебуває на орбіті, тобто не потрібно чекати на його запуск, а знімки одразу аналізуються та використовуються за призначенням. По-третє, Україна отримуватиме знімки до того часу, поки супутник продовжуватиме працювати”, - розповів подробиці угоди керівник напрямку EOS SAR в EOS Data Analytics Нік Ковальський.

Технічні характеристики супутника ICEYE

Володіння супутником компанії ICEYE дозволяє Україні отримувати ексклюзивні знімки безперервно, гарантовано та у режимі 24/7 за будь-яких погодних умов.

Згідно з угодою, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, вказаний супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Придбаний супутник працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання задач українських Збройних Сил. В той час, коли супутник не знаходиться над територією України, ми можемо отримувати дані завдяки доступу до сузір’я SAR супутників компанії ICEYE. Доступ є гарантованим.

Згідно з угодою, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності компанія-продавець зобов’язується надати українській стороні ідентичний супутник.

Технологія SAR дозволяє робити знімки як вдень, так і вночі, при хмарності (що актуально для нашої країни у міжсезоння та взимку, адже в Україні може бути до 20 похмурих днів на місяць, іноді періоди хмарності розтягуються на понад 2 тижні), при туманах та інших погодних явищах. Радіохвилі таких супутників здатні пробиватися також через дим та попіл. Таким чином, супутник може надавати знімки цілодобово.

Супутникові знімки території нашої країни отримує лише українська сторона як власник супутника, тому доступ є ексклюзивним.

Періодичність прольотів. Супутник пролітає над нашою територією двічі на добу.

В інший час Україна має можливість отримувати знімки з інших SAR супутників сузір’я ICEYE, які також кожен день літають над Україною. Таким чином забезпечується безперервність отримання даних.

Роздільна здатність від 0,5 метра до 1 метра залежно від площі охоплення знімка.

Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті. За 24 години супутник робить 15 обертів навколо Землі, рухається зі швидкістю 7,5 км на секунду. Супутник знаходиться на висоті 500-600 км над поверхнею Землі.

Характеристики знімків. 1 знімок може охоплювати площу до 225 кв. кілометрів.

Швидкість отримання даних. Іноземні партнери дійсно забезпечують Україну супутниковими знімками, але зазвичай зі значною затримкою.

Завдяки тому, що Україна викупила супутник, процес передачі даних від моменту знімка до моменту отримання його безпосередньо військовими підрозділами скорочується до кількох годин. За умов війни швидкість отримання інформації – це суттєва перевага.

Нагадаємо, за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, Фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України.