Технические характеристики и преимущества спутника, купленного Фондом Притулы: все детали сделки

Соглашение между ICEYE и Благотворительным Фондом Сергея Притулы на приобретение спутника для ВСУ является важным шагом для усиления оборонных возможностей Украины. Новый радарный спутник предоставит Украине бесперебойный доступ к данным в любую погоду.

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Об этом говорится в пресс-релизе компании ICEYE.

"Данный договор – это серьезный шаг в обеспечении критических потребностей Украинского правительства в данных наблюдения и существенная помощь нашим Вооруженным силам за средства, которые собрали украинцы. Хочу поблагодарить человека, благодаря которому мы вышли на максимальное понимание с компанией-продавцем и осуществили этот проект. Я говорю об украинце, гуру космической отрасли Макса Полякова. Благодаря ему и его команде мы смогли выполнить этот проект тихо, быстро и компетентно", – рассказал Сергей Притула, основатель Благотворительного Фонда Сергея Притулы.

Благодаря покупке спутника ICEYE, украинские спутниковые возможности усиливаются: в комбинации с оптическим спутником GEOSAT 2 наша страна получает преимущество в аналитике космических данных. Такое сочетание технологических средств с возможностями профессиональной аналитики является шагом к технологизации не только обороноспособности Украины, но и восстановления экономики после Победы", - прокомментировал предприниматель в области космических и ИТ технологий, основатель EOS Data Analytics, меценат Макс Поляков .

Снимки со SAR спутников создаются с помощью радиоволн, которые посылаются со спутника на Землю, отражаются от поверхности и возвращаются к датчикам спутника.

Радарные спутники, в отличие от оптических, сами подсвечивают объекты радиоволнами, поэтому не зависят от погодных условий. В зависимости от материала поверхности, объекты будут по-разному отражать одну и ту же радиоволну. Благодаря этой разнице определенные объекты на снимках получаются светлее, а другие – темнее.

Для анализа снимков, полученных из SAR-спутников, критическим условием является наличие специалистов, имеющих опыт работы именно с этим видом снимков. Таких специалистов не так много во всем мире, но в Украине они есть и продолжают развивать свою экспертизу. Процесс действительно полностью отличается от анализа изображений, полученных из оптических спутников, и осуществляется фактически вручную, глазами специалиста. Такой специалист должен наработать специфическое "SAR-зрение", ведь изображение с SAR-спутника - это графическая интерпретация отраженных радиоволн, имеющая другую физику процесса, не такую как при "обычных" оптических изображениях. Для обработки большого массива данных из оптических спутников, кроме человеческого ресурса, используются технологии AI и нейронные сети.

Соглашение между ICEYE и Благотворительным Фондом Сергея Притулы является важным шагом для усиления космических возможностей Украины. Во-первых, лишь ограниченное количество стран располагает SAR спутниками, благодаря чему Украина получает конкурентное преимущество в получении данных. Их Украина будет получать в приближенном режиме к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов. Во-вторых, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуска, а снимки сразу анализируются и используются по назначению. В третьих, Украина будет получать снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать", - рассказал подробности соглашения руководитель направления EOS SAR в EOS Data Analytics Ник Ковальский.

Технические характеристики спутника ICEYE

Владение спутником компании ICEYE позволяет Украине получать эксклюзивные снимки непрерывно, гарантированно и в режиме 24/7 в любых погодных условиях.

Согласно соглашению, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников.

Когда истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины – вплоть до истечения срока его функциональности на орбите.

Приобретенный спутник работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач украинских Вооруженных сил. В то время как спутник не находится над территорией Украины, мы можем получать данные благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Доступ гарантирован.

Согласно соглашению, спутник застрахован и гарантирован компанией ICEYE. При технической неисправности компания-продавец обязуется предоставить украинской стороне идентичный спутник.

Технология SAR позволяет делать снимки как днем, так и ночью, при облачности (что актуально для нашей страны в межсезонье и зимой, ведь в Украине может быть до 20 пасмурных дней в месяц, иногда периоды облачности растягиваются более чем на 2 недели), при туманах и других погодных явлениях. Радиоволны таких спутников способны пробиваться также через дым и пепел. Таким образом, спутник может снимать круглосуточно.

Спутниковые снимки территории нашей страны получает только украинская сторона как владелец спутника, поэтому доступ эксклюзивный.

Периодичность пролетов. Спутник пролетает над нашей территорией дважды в день.

В другое время у Украины есть возможность получать снимки из других SAR спутников созвездия ICEYE, которые также каждый день летают над Украиной. Таким образом, обеспечивается непрерывность получения данных.

Разрешение от 0,5 до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка.

Спутник работает на солнечно синхронной орбите. За 24 часа спутник совершает 15 оборотов вокруг Земли, движется со скоростью 7,5 км в секунду. Спутник находится на высоте 500–600 км над поверхностью Земли.

Характеристики снимков. 1 снимок может включать площадь до 225 кв. километров.

Скорость получения данных. Иностранные партнеры действительно снабжают Украину спутниковыми снимками, но обычно со значительной задержкой.

Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных с момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации – это существенное преимущество.

Напомним, за 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку 4 Bayraktar, Фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины.