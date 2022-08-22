Федоров показал, как выглядит "Армия дронов" (ВИДЕО)

Украинская "Армия дронов" по состоянию на 22 августа в целом получила 472 беспилотника. Часть из них уже выполняет боевые задания на фронте. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленных за ваши донаты", - написал Федоров в Facebook , опубликовав видео с дронами.

Напомним, в июле Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запустили проект "Армия дронов". Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой вклад в два клика через платформу UNITED24 или задонатить свой дрон.

Украинская школа Dronarium уже начала процесс обучение первых 150 операторов "Армии дронов" .

В скором времени в рамках проекта на фронте появятся супердроны, оснащенные технологией искусственного интеллекта.