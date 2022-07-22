Дроны и еще 5 HIMARS: США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джозеф Байден 22 июля подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 175 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Направить 175 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в указе.

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на заявление координатора Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джона Кирби сообщил, что в новый пакет помощи войдут 580 дронов Phoenix Ghost. При этом, по его информации, Украина получит военную помощь в 270 млн дол.

Журналистка The Washington Post Лара Селигман также со ссылкой на заявление Кирби уточнила, что Украина получит 5 HIMARS.

Напомним, ранее Палата представителей приняла ежегодный законопроект об оборонной политике, позволяющий выделить почти 840 миллиардов долларов на оборону на 2023 финансовый год. Украина из этих денег должна получить один миллиард долларов.

Законопроект также содержит положение о выделении 100 миллионов долларов в помощь украинским военным летчикам.

До этого Байден подписывал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов.