Уже скоро на фронте появятся супердроны, оснащенные технологией искусственного интеллекта

В рамках проекта "Армии дронов" уже собрано 260,5 миллиона гривен на закупку беспилотников. На нужды ВСУ передадут 78 мультикоптеров Matrice, 2 наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate и 20 Fly Eye.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Подписали первые договоры на 260,5 миллионов гривен на закупку беспилотников для "Армии дронов". Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они умеют записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность".

Также на передовую передадут две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank.

"Ну и суперзвезда закупки - 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире. Мы приобрели их в том числе благодаря очень большому вкладу от предпринимателя в сфере космических технологий Максима Полякова, хорошо понимающего важность технологического преимущества на фронте. Максим перечислил на "Армию дронов" свыше 100 миллионов гривен!", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Министерство цифровой трансформации и UNITED24 запустили проект "Армия дронов".

Помочь ВСУ и присоединиться к сбору можно из любого уголка мира и внести свой вклад в два клика через платформу UNITED24 или задонатить свой дрон.

А украинская школа Dronarium уже начала процесс обучения первых 150 операторов "Армии дронов"