Вже скоро на фронті з'являться супердрони, які оснащені технологією штучного інтелекту

У рамках проекту "Армії дронів" вже зібрано 260,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників. На потреби ЗСУ передадуть 78 мультикоптерів Matrice, 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate і 20 Fly Eye.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Підписали перші договори на 260,5 мільйонів гривень на закупівлю безпілотників для "Армії дронів". Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони вміють записувати високоякісні відео, фокусуватись на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку", - зазначив Федоров.

Також на передову передадуть 2 наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank.

"Ну і суперзірка закупівлі — 20 Fly Eye, одні з найкращих дронів-розвідників в світі. Ми придбали їх в тому числі завдяки дуже великому внеску від підприємця у сфері космічних технологій Максима Полякова, який добре розуміє важливість технологічної переваги на фронті. Максим перерахував на "Армію дронів" понад 100 мільйонів гривень!", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 запустили проект "Армія дронів".

Допомогти ЗСУ та приєднатися до збору можна з будь-якого куточка світу та внести свій внесок у два кліки через платформу UNITED24 або задонатити свій дрон.

А українська школа Dronarium вже розпочала процес навчання перших 150 операторів "Армії дронів"