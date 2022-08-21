В Латвии за четыре для собрали полмиллиона евро на Bayraktar для Украины

Латвийским волонтерам удалось за четыре для собрать более 510 тыс. евро на покупку беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Об этом пишет латвийское издание LSM.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, с 16 по 20 августа на счет открытый волонтерами на Ziedot.lv поступило 510 952 евро от 14 тыс. человек. Всего на покупку беспилотника нужно 4,5 млн евро.

Жители Латвии на поддержку Украины теперь жертвуют меньше, признала руководитель благотворительной организации Ziedot.lv Рута Диманта. Одновременно она призывает больше людей внести свою лепту — пожертвование не обязательно должно быть крупным.

"Нас сравнительно много. Трудоспособного населения — около 700-800 тысяч. Если каждый пожертвует 5-10 евро, то мы быстро сможем достичь намеченной цели", - сказала Диманта.

Акцию поддерживает Минобороны Латвии — оно обязалось, когда средств станет достаточно, приобрести беспилотник и доставить его в Украину.

Напомним, что телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявили о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.

Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать деньги и решила передать три беспилотника бесплатно.

Впоследствии Притула сообщил, что его фонд ведет переговоры с Министерством обороны, чтобы решить, на что лучше вытравить 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали для ВСУ.

Позже на деньги собранные украинцами на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины.