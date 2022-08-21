У Латвії за чотири для зібрали півмільйона євро на Bayraktar для України

Латвійським волонтерам вдалося за чотири зібрати понад 510 тис. євро на купівлю безпілотника Bayraktar для Збройних сил України. Про це пише латвійське видання LSM.

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Згідно з повідомленням, з 16 по 20 серпня на рахунок відкритий волонтерами на Ziedot.lv надійшло 510 952 євро від 14 тис. осіб. Усього на купівлю безпілотника потрібно 4,5 млн. євро.

Жителі Латвії на підтримку України наразі жертвують менше, визнала керівниця благодійної організації Ziedot.lv Рута Діманта. Водночас вона закликає більше людей зробити свій внесок — пожертвування не обов'язково має бути великою.

"Нас порівняно багато. Працездатного населення — близько 700-800 тисяч. Якщо кожен пожертвує 5-10 євро, то ми швидко зможемо досягти запланованої мети", - сказала Диманта.

Акцію підтримує Міноборони Латвії — вона зобов'язалася, коли коштів буде достатньо, придбати безпілотник та доставити його до України.

Нагадаємо, що телеведучий та волонтер Сергій Притула разом із блогером Ігорем Лаченковим 22 червня оголосили про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за кілька днів.

Але турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно.

Згодом Притула повідомив, що його фонд веде переговори з Міністерством оборони, щоб вирішити, на що найкраще витравити 600 мільйонів гривень, які українці зібрали для ЗСУ.

Пізніше на гроші, зібрані українцями на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України.