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- Общество
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За деньги, которые украинцы собрали на Bayraktar, купили спутник для ВСУ
За 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Об этом волонтер сообщил в YouTuBe.
Он предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.
"Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Айсай. Этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций", — резюмировал Притула.
Помог в покупке украинский предприниматель в сфере космических технологий и IT Макс Поляков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявили о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.
Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать деньги и решила передать три беспилотника бесплатно.
Впоследствии Притула сообщил, что его фонд ведет переговоры с Министерством обороны, чтобы решить, на что лучше вытравить 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали для ВСУ.