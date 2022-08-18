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Тип
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Категория
Общество
Дата публикации

За деньги, которые украинцы собрали на Bayraktar, купили спутник для ВСУ

За деньги, которые украинцы собрали на Bayraktar, купили спутник для ВСУ

За 600 миллионов гривен, собранных украинцами на покупку 4 Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел спутник для Вооруженных сил Украины. Об этом волонтер сообщил в YouTuBe.

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Он предоставит ВСУ доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай (ICEYE) более чем на год, что позволит военным планировать оперативные операции.

"Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия спутников компании Айсай. Этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут с оперативным планированием операций", — резюмировал Притула.

Помог в покупке украинский предприниматель в сфере космических технологий и IT Макс Поляков.

Напомним, что телеведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым 22 июня объявили о сборе средств на три ударных беспилотника Bayraktar для украинских военных. 600 миллионов гривен собрали за несколько дней.

Но турецкая компания Baykar 27 июня отказалась принимать деньги и решила передать три беспилотника бесплатно.

Впоследствии Притула сообщил, что его фонд ведет переговоры с Министерством обороны, чтобы решить, на что лучше вытравить 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали для ВСУ.

Автор:
Вита Молодан