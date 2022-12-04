"Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українських дронів-камікадзе

"Укроборонпром" провів низку успішних випробувань українського безпілотника-камікадзе з дальністю ураження біля 1000 кілометрів. Про це повідомила в ефірі національного телемарафону речниця концерну Наталія Сад.

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"Ми деякий час тому анонсували розробку дрону-камікадзе з вантажепід’ємністю до 75 кг бойової речовини, вибухової речовини і дальністю ураження до 1000 кілометрів або навіть більше. На сьогоднішній день низка успішних етапів випробувань - позаду", - сказала вона.

За словами Сад, наразі "Укроборонпром" на виконання доручення начальника Генерального штабу Збройних сил України переходить до етапу випробувань БПЛА під дією засобів радіоелектронної боротьби.

"Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, сподіваємось, що зможемо перевірити його у бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року, намагаємось цю обіцянку дотримати", - зазначила представниця оборонного концерну.

Нагадаємо, що ще у серпні "Укроборонпром" спільно з Генштабом ЗСУ розробили програму розвитку безпілотних систем для українських сил безпеки та оборони. У жовтні в концерні повідомили, що працюють над новою розробкою, що має стати "відповіддю" іранським дронам-камікадзе Shahed-136, що активно використовувалися Росією у війні проти України у жовтні-листопаді.